Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP142 16" 32GB, 1TB SSD, RTX 5060 8GB Black
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP142 16" 32GB, 1TB SSD, RTX 5060 8GB Black
Этот ноутбук Asus впечатляет мощным 10-ядерным процессором с частотой 2,5 ГГц — идеально для работы, творчества и развлечений. Большой 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 и частотой обновления 144 Гц подарит плавную и яркую картинку — оценят и геймеры, и те, кто много работает с графикой. 8 Гб видеопамяти раскрывают новые возможности для ресурсоёмких задач. Современная оперативная память DDR5 в сочетании с быстрым SSD-накопителем обеспечит быструю загрузку и работу без задержек. Подсветка клавиатуры делает ночную работу по-настоящему комфортной. Прочный корпус из пластика в стильном чёрном цвете смотрится лаконично и современно. Несмотря на большой экран, устройство весит всего 1,95 кг — удобно брать с собой, куда бы вы ни направлялись.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP142 16" 32GB, 1TB SSD, RTX 5060 8GB Black