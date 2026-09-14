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Ноутбук MSI VenturePro Core 7 240H, 16" 16:10 2K OLED (2048x1280),64GB (32GB*2)DDR5, 1TB SSD, RTX5060 8GB GDDR7, DOS (9S7-261321-032) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI VenturePro Core 7 240H, 16" 16:10 2K OLED (2048x1280),64GB (32GB*2)DDR5, 1TB SSD, RTX5060 8GB GDDR7, DOS (9S7-261321-032)

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Ноутбук MSI VenturePro Core 7 240H 16&quot; 2K OLED 64GB, 1TB SSD, RTX5060 8GB - фото 1
Ноутбук MSI VenturePro Core 7 240H 16&quot; 2K OLED 64GB, 1TB SSD, RTX5060 8GB - фото 2
Ноутбук MSI VenturePro Core 7 240H 16&quot; 2K OLED 64GB, 1TB SSD, RTX5060 8GB - фото 3
Ноутбук MSI VenturePro Core 7 240H 16&quot; 2K OLED 64GB, 1TB SSD, RTX5060 8GB - фото 4
Ноутбук MSI VenturePro Core 7 240H 16&quot; 2K OLED 64GB, 1TB SSD, RTX5060 8GB - фото 5
Ноутбук MSI VenturePro Core 7 240H 16&quot; 2K OLED 64GB, 1TB SSD, RTX5060 8GB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI VenturePro
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2048x1280
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI VenturePro Core 7 240H 16&quot; 2K OLED 64GB, 1TB SSD, RTX5060 8GB - фото 1
  • Ноутбук MSI VenturePro Core 7 240H 16&quot; 2K OLED 64GB, 1TB SSD, RTX5060 8GB - фото 2
  • Ноутбук MSI VenturePro Core 7 240H 16&quot; 2K OLED 64GB, 1TB SSD, RTX5060 8GB - фото 3
  • Ноутбук MSI VenturePro Core 7 240H 16&quot; 2K OLED 64GB, 1TB SSD, RTX5060 8GB - фото 4
  • Ноутбук MSI VenturePro Core 7 240H 16&quot; 2K OLED 64GB, 1TB SSD, RTX5060 8GB - фото 5
  • Ноутбук MSI VenturePro Core 7 240H 16&quot; 2K OLED 64GB, 1TB SSD, RTX5060 8GB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
178 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734778
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI VenturePro
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2048x1280
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2 Вт•ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х32х9
Вес, кг.
3.7

Описание товара Ноутбук MSI VenturePro Core 7 240H, 16" 16:10 2K OLED (2048x1280),64GB (32GB*2)DDR5, 1TB SSD, RTX5060 8GB GDDR7, DOS (9S7-261321-032)

Ноутбук MSI представляет собой мощное устройство, разработанное для тех, кто ценит производительность и качество изображения. Эта модель оснащена 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2048x1280, что обеспечивает невероятную четкость и насыщенные цвета. Частота обновления экрана составляет 120 Гц, что гарантирует плавность отображения динамичных сцен и комфортный просмотр. В основе производительности данного ноутбука лежит процессор Intel Core i7 с тактовой частотой 2,5 ГГц и десятью ядрами, что позволяет легко справляться с ресурсоемкими задачами и выполнять многозадачность на высоком уровне. Этот ноутбук поставляется с 64 Гб оперативной памяти типа DDR4, обеспечивая мгновенный отклик системы и поддерживая работу нескольких приложений одновременно без задержек. Для хранения данных используется SSD-накопитель объемом 1024 Гб, который не только обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений, но и предоставляет достаточно места для хранения всех необходимых файлов и программ. Однако, ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что дает пользователю свободу выбора и возможность установить нужное программное обеспечение по своему усмотрению. Эта модель от MSI идеально подходит для профессиональных пользователей, геймеров и творческих людей, которые ищут надежный и мощный инструмент для работы и развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI VenturePro Core 7 240H, 16" 16:10 2K OLED (2048x1280),64GB (32GB*2)DDR5, 1TB SSD, RTX5060 8GB GDDR7, DOS (9S7-261321-032)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI VenturePro
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2048x1280
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2 Вт•ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук MSI представляет собой мощное устройство, разработанное для тех, кто ценит производительность и качество изображения. Эта модель оснащена 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2048x1280, что обеспечивает невероятную четкость и насыщенные цвета. Частота обновления экрана составляет 120 Гц, что гарантирует плавность отображения динамичных сцен и комфортный просмотр. В основе производительности данного ноутбука лежит процессор Intel Core i7 с тактовой частотой 2,5 ГГц и десятью ядрами, что позволяет легко справляться с ресурсоемкими задачами и выполнять многозадачность на высоком уровне. Этот ноутбук поставляется с 64 Гб оперативной памяти типа DDR4, обеспечивая мгновенный отклик системы и поддерживая работу нескольких приложений одновременно без задержек. Для хранения данных используется SSD-накопитель объемом 1024 Гб, который не только обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений, но и предоставляет достаточно места для хранения всех необходимых файлов и программ. Однако, ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что дает пользователю свободу выбора и возможность установить нужное программное обеспечение по своему усмотрению. Эта модель от MSI идеально подходит для профессиональных пользователей, геймеров и творческих людей, которые ищут надежный и мощный инструмент для работы и развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI VenturePro Core 7 240H, 16" 16:10 2K OLED (2048x1280),64GB (32GB*2)DDR5, 1TB SSD, RTX5060 8GB GDDR7, DOS (9S7-261321-032) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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