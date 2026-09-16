Доска глад."Эльза де ЛЮКС" х\б, (перф.лист) рукав,роз.пол.д/белья 122*40 ЭЛ хорошее состояние

Уцененный товар Доска глад."Эльза де ЛЮКС" хб, (перф.лист) рукав,роз.пол.д/белья 122*40 ЭЛ хорошее состояние, 734744
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гладильные доски
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%2 370 руб. 3 640 руб.
В наличии
Код товара: 734744
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 370 руб. -35%
3 640 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гладильные доски
Дополнительно
встроенная розетка
Максимальная высота
93
Материал каркаса
металл
Материал столешницы
металл
Материал чехла
хлопок
Подрукавник
да
Подставка для утюга
да
Противоскользящие насадки
Да
Регулировка высоты
да
Ширина, см
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.53х0.41х0.06
Вес, кг.
8.5
Описание товара Уцененный товар Доска глад."Эльза де ЛЮКС" хб, (перф.лист) рукав,роз.пол.д/белья 122*40 ЭЛ хорошее состояние
Причина уценки: нарушена упаковка, потертости по периметру корпуса, потертости на чехле Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: доска, рукав
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Гладильные доски
Дополнительно
встроенная розетка
Максимальная высота
93
Материал каркаса
металл
Материал столешницы
металл
Материал чехла
хлопок
Подрукавник
да
Подставка для утюга
да
Противоскользящие насадки
Да
Регулировка высоты
да
Ширина, см
40
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Страна производитель
Китай
Причина уценки: нарушена упаковка, потертости по периметру корпуса, потертости на чехле Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: доска, рукав
Уцененный товар Доска глад."Эльза де ЛЮКС" х\б, (перф.лист) рукав,роз.пол.д/белья 122*40 ЭЛ хорошее состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2370 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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