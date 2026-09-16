Уцененный товар Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный хорошее состояние, 734743
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
4.5
Выходное напряжение
5 В
Быстрая зарядка
нет
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%600 руб. 880 руб.
В наличии
Код товара: 734743
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
600 руб. -32%
880 руб.
- Гарантия производителя: 2 месяца
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
4.5
Выходное напряжение
5 В
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
нет
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB
Разъемы выход
2xUSB-A/USB-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х3
Вес, г.
290
Описание товара Уцененный товар Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный хорошее состояние
Причина уценки: повреждена упаковка, потертости на корпусе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: упаковка, аккумулятор, кабель, документация
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Для телефона, На 20000 mAh, На 5000 mAh, Для планшета, Универсальные внешние
Теги товара: На 10000 mAh
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитВнешний аккумуляторм Perfeo Power Bank Absolute 10000mAh White P...
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитВнешний аккумулятор Mango MM-5200 Green
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитВнешний аккумулятор AUKEY 6000mAh Lightning-Port Black
-
В наличииЦена 1 200 руб.300 руб. в СплитВнешний аккумулятор Mango MP-8000WT (8000mAh DC5V-2A) Pure white
-
В наличииЦена 1 610 руб.403 руб. в СплитВнешний аккумулятор Digma DGP-30000-4U 30000mAh черный
-
В наличииЦена 2 380 руб. 5 090 руб.595 руб. в СплитВнешний аккумулятор Xiaomi Redmi Power Bank Fast Charge 18W 2000...
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитМобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSUD-60000 60000mAh 80W 4.5A U...
Бренд
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
4.5
Выходное напряжение
5 В
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
нет
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB
Развернуть
Разъемы выход
2xUSB-A/USB-C
Страна производитель
Китай
Причина уценки: повреждена упаковка, потертости на корпусе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: упаковка, аккумулятор, кабель, документация
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Для телефона, На 20000 mAh, На 5000 mAh, Для планшета, Универсальные внешние
Теги товара: На 10000 mAh
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Для телефона, На 20000 mAh, На 5000 mAh, Для планшета, Универсальные внешние
Теги товара: На 10000 mAh
Уцененный товар Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный хорошее состояние - по цене 600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный хорошее состояние