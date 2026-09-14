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Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 8GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 8GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort)

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Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 8GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 1
Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 8GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 2
Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 8GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 3
Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 8GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Охлаждение
активное
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
230
  • Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 8GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 1
  • Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 8GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 2
  • Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 8GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 3
  • Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 8GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734718
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Характеристики

Бренд
Asus
Охлаждение
активное
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
230
Размеры в упаковке, см
37х23х7
Вес, кг.
1.3

Описание товара Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 8GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort)

Видеокарта Asus с графическим процессором GeForce RTX 5060 Ti представляет собой передовое решение для геймеров и профессионалов, требующих высокой производительности и надежности. Благодаря новейшему интерфейсу PCI-E 5.0, эта видеокарта обеспечивает максимальную пропускную способность, что позволяет раскрыть весь потенциал графического чипа NVIDIA, изготовленного по современному 5-нм техпроцессу. С 8 ГБ видеопамяти типа GDDR7 и частотой 28000 МГц, эта видеокарта способна справиться с самыми требовательными задачами, обеспечивая плавный игровой процесс и высокую производительность при работе с графикой. Частота графического процессора составляет 2602 МГц, что гарантирует превосходную скорость обработки данных и высокое качество изображения. Поддержка до четырех мониторов и максимальное разрешение 7680x4320 обеспечивают возможность работы на нескольких экранах и погружение в невероятно детализированные сцены. Разъемы HDMI и DisplayPort расширяют гибкость подключения, позволяя легко интегрировать видеокарту в существующую систему. Активное охлаждение видеокарты Asus эффективно управляет температурой, поддерживая стабильную работу даже при интенсивных нагрузках. Разрядность шины памяти в 128 бит обеспечивает баланс между производительностью и энергоэффективностью. Эта видеокарта от Asus идеально подходит для тех, кто ценит инновации и мощность в одном устройстве, предлагая продвинутые характеристики и надежную работу для любых задач.

Отзывы о товаре Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 8GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Охлаждение
активное
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
230
Описание
Видеокарта Asus с графическим процессором GeForce RTX 5060 Ti представляет собой передовое решение для геймеров и профессионалов, требующих высокой производительности и надежности. Благодаря новейшему интерфейсу PCI-E 5.0, эта видеокарта обеспечивает максимальную пропускную способность, что позволяет раскрыть весь потенциал графического чипа NVIDIA, изготовленного по современному 5-нм техпроцессу. С 8 ГБ видеопамяти типа GDDR7 и частотой 28000 МГц, эта видеокарта способна справиться с самыми требовательными задачами, обеспечивая плавный игровой процесс и высокую производительность при работе с графикой. Частота графического процессора составляет 2602 МГц, что гарантирует превосходную скорость обработки данных и высокое качество изображения. Поддержка до четырех мониторов и максимальное разрешение 7680x4320 обеспечивают возможность работы на нескольких экранах и погружение в невероятно детализированные сцены. Разъемы HDMI и DisplayPort расширяют гибкость подключения, позволяя легко интегрировать видеокарту в существующую систему. Активное охлаждение видеокарты Asus эффективно управляет температурой, поддерживая стабильную работу даже при интенсивных нагрузках. Разрядность шины памяти в 128 бит обеспечивает баланс между производительностью и энергоэффективностью. Эта видеокарта от Asus идеально подходит для тех, кто ценит инновации и мощность в одном устройстве, предлагая продвинутые характеристики и надежную работу для любых задач.
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Отзывы


Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 8GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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