Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 8GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта ASUS RTX 5060 Ti OC 8GB GDDR7 128bit (DUAL-RTX5060TI-O8G) (1хHDMI, 3хDisplayPort)
Видеокарта Asus с графическим процессором GeForce RTX 5060 Ti представляет собой передовое решение для геймеров и профессионалов, требующих высокой производительности и надежности. Благодаря новейшему интерфейсу PCI-E 5.0, эта видеокарта обеспечивает максимальную пропускную способность, что позволяет раскрыть весь потенциал графического чипа NVIDIA, изготовленного по современному 5-нм техпроцессу. С 8 ГБ видеопамяти типа GDDR7 и частотой 28000 МГц, эта видеокарта способна справиться с самыми требовательными задачами, обеспечивая плавный игровой процесс и высокую производительность при работе с графикой. Частота графического процессора составляет 2602 МГц, что гарантирует превосходную скорость обработки данных и высокое качество изображения. Поддержка до четырех мониторов и максимальное разрешение 7680x4320 обеспечивают возможность работы на нескольких экранах и погружение в невероятно детализированные сцены. Разъемы HDMI и DisplayPort расширяют гибкость подключения, позволяя легко интегрировать видеокарту в существующую систему. Активное охлаждение видеокарты Asus эффективно управляет температурой, поддерживая стабильную работу даже при интенсивных нагрузках. Разрядность шины памяти в 128 бит обеспечивает баланс между производительностью и энергоэффективностью. Эта видеокарта от Asus идеально подходит для тех, кто ценит инновации и мощность в одном устройстве, предлагая продвинутые характеристики и надежную работу для любых задач.
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