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Уцененный товар Солнцезащитные очки Мужские CONVERSE CV529S MALDEN CRYSTAL MIDNIGHTCNS-2C529S5618410 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 734715
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Уцененный товар Солнцезащитные очки Мужские CONVERSE CV529S MALDEN CRYSTAL MIDNIGHTCNS-2C529S5618410 хорошее состояние, 734715

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Уценка
Солнцезащитные очки Мужские CONVERSE CV529S MALDEN CRYSTAL MIDNIGHTCNS-2C529S5618410 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Солнцезащитные очки Мужские CONVERSE CV529S MALDEN CRYSTAL MIDNIGHTCNS-2C529S5618410 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Солнцезащитные очки Мужские CONVERSE CV529S MALDEN CRYSTAL MIDNIGHTCNS-2C529S5618410 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Солнцезащитные очки Мужские CONVERSE CV529S MALDEN CRYSTAL MIDNIGHTCNS-2C529S5618410 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
  • Солнцезащитные очки Мужские CONVERSE CV529S MALDEN CRYSTAL MIDNIGHTCNS-2C529S5618410 хорошее состояние - фото 1
  • Солнцезащитные очки Мужские CONVERSE CV529S MALDEN CRYSTAL MIDNIGHTCNS-2C529S5618410 хорошее состояние - фото 2
  • Солнцезащитные очки Мужские CONVERSE CV529S MALDEN CRYSTAL MIDNIGHTCNS-2C529S5618410 хорошее состояние - фото 3
  • Солнцезащитные очки Мужские CONVERSE CV529S MALDEN CRYSTAL MIDNIGHTCNS-2C529S5618410 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
1 600 руб.  2 661 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734715
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки Мужские CONVERSE CV529S MALDEN CRYSTAL MIDNIGHTCNS-2C529S5618410 хорошее состояние
1 600 руб. -40%
2 661 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CONVERSE
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Пол
мужской
Размер линз
56 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
синий
Цвет оправы
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки Мужские CONVERSE CV529S MALDEN CRYSTAL MIDNIGHTCNS-2C529S5618410 хорошее состояние

Причина уценки: незначительные потертости, салфетка от другого бренда; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, салфетка для очков

Отзывы о товаре Уцененный товар Солнцезащитные очки Мужские CONVERSE CV529S MALDEN CRYSTAL MIDNIGHTCNS-2C529S5618410 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
CONVERSE
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Пол
мужской
Размер линз
56 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
синий
Цвет оправы
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: незначительные потертости, салфетка от другого бренда; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, салфетка для очков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Солнцезащитные очки Мужские CONVERSE CV529S MALDEN CRYSTAL MIDNIGHTCNS-2C529S5618410 хорошее состояние - этот товар вы можете купить по цене 1600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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