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Уцененный товар Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Matte Light Gold (205770CGS50QT) хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 734714
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Уцененный товар Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Matte Light Gold (205770CGS50QT) хорошее состояние, 734714

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Уценка
Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Matte Light Gold (205770CGS50QT) хорошее состояние - фото 1
Уценка
Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Matte Light Gold (205770CGS50QT) хорошее состояние - фото 2
Уценка
Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Matte Light Gold (205770CGS50QT) хорошее состояние - фото 3
Уценка
Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Matte Light Gold (205770CGS50QT) хорошее состояние - фото 4
Уценка
Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Matte Light Gold (205770CGS50QT) хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
  • Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Matte Light Gold (205770CGS50QT) хорошее состояние - фото 1
  • Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Matte Light Gold (205770CGS50QT) хорошее состояние - фото 2
  • Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Matte Light Gold (205770CGS50QT) хорошее состояние - фото 3
  • Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Matte Light Gold (205770CGS50QT) хорошее состояние - фото 4
  • Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Matte Light Gold (205770CGS50QT) хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
7 830 руб.  13 058 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734714
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Matte Light Gold (205770CGS50QT) хорошее состояние
7 830 руб. -40%
13 058 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tommy Hilfiger
Тип товара
Очки
Frame Color Code
CGS
Материал
металл, пластик
Пол
мужской
Размер линз
50 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
22 мм
Цвет линз
зеленый
Цвет оправы
золотой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Matte Light Gold (205770CGS50QT) хорошее состояние

Причина уценки: потертости на чехле; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, салфетка для очков

Отзывы о товаре Уцененный товар Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Matte Light Gold (205770CGS50QT) хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Tommy Hilfiger
Тип товара
Очки
Frame Color Code
CGS
Материал
металл, пластик
Пол
мужской
Размер линз
50 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
22 мм
Цвет линз
зеленый
Цвет оправы
золотой
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: потертости на чехле; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, салфетка для очков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Matte Light Gold (205770CGS50QT) хорошее состояние - по цене 7830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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