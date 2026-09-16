УмБум762-2 "Брежневка. Модель многоквартирного дома" масштаб 1:87 /20
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Характеристики
Описание товара УмБум762-2 "Брежневка. Модель многоквартирного дома" масштаб 1:87 /20
«Умная бумага» — это бренд российских сборных моделей и игрушек, созданных из картона, а также название полимерной упаковки. Игровые наборы (умбум) позволяют собирать 3D-модели (здания, технику) без клея и ножниц. Полимерная «умная бумага» — это экологичный материал на основе мела и пластика (PP/PE), используемый для упаковки продуктов, таких как масло, благодаря прочности и жиростойкости. Девятиэтажная брежневка (1960–1980-е гг.) — это улучшенный тип советского дома, пришедший на смену хрущевкам. Отличается наличием лифта, мусоропровода, чаще раздельными санузлами и кухнями 7–9 кв. м. Строились из панелей или кирпича, имеют хорошие изолированные планировки, но часто требуют ремонта инженерных сетей.
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