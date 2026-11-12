Уцененный товар Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S AQUA PLD-2051405CB53M9 уцененный, 734673
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%1 800 руб. 3 598 руб.
В наличии
Код товара: 734673
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 800 руб. -50%
3 598 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Очки
Материал
металл/пластик
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S AQUA PLD-2051405CB53M9 уцененный
Причина уценки: незначительные потертости; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол
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Бренд
Тип товара
Очки
Материал
металл/пластик
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
голубой
Страна производитель
Китай
Причина уценки: незначительные потертости; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол
Уцененный товар Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S AQUA PLD-2051405CB53M9 уцененный - купить по цене 1800 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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