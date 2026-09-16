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Уцененный товар Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S AQUA PLD-2051405CB53M9 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 734673
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Уцененный товар Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S AQUA PLD-2051405CB53M9 хорошее состояние, 734673

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Уценка
Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S AQUA PLD-2051405CB53M9 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S AQUA PLD-2051405CB53M9 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S AQUA PLD-2051405CB53M9 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S AQUA PLD-2051405CB53M9 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
  • Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S AQUA PLD-2051405CB53M9 хорошее состояние - фото 1
  • Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S AQUA PLD-2051405CB53M9 хорошее состояние - фото 2
  • Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S AQUA PLD-2051405CB53M9 хорошее состояние - фото 3
  • Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S AQUA PLD-2051405CB53M9 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
2 160 руб.  3 598 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734673
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S AQUA PLD-2051405CB53M9 хорошее состояние
2 160 руб. -40%
3 598 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
polaroid
Тип товара
Очки
Материал
металл/пластик
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S AQUA PLD-2051405CB53M9 хорошее состояние

Причина уценки: незначительные потертости; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол

Отзывы о товаре Уцененный товар Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S AQUA PLD-2051405CB53M9 хорошее состояние




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
polaroid
Тип товара
Очки
Материал
металл/пластик
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: незначительные потертости; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Солнцезащитные очки женские PLD 6181/S AQUA PLD-2051405CB53M9 хорошее состояние - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2160 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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