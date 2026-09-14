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Supertramp - Even In The Quietest Moments… (Half-Speed) (0602475456162) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Supertramp - Even In The Quietest Moments… (Half-Speed) (0602475456162) виниловая пластинка

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Supertramp - Even In The Quietest Moments… (Half-Speed) (0602475456162) виниловая пластинка - фото 1
Supertramp - Even In The Quietest Moments… (Half-Speed) (0602475456162) виниловая пластинка - фото 2
Supertramp - Even In The Quietest Moments… (Half-Speed) (0602475456162) виниловая пластинка - фото 3
Supertramp - Even In The Quietest Moments… (Half-Speed) (0602475456162) виниловая пластинка - фото 4
Supertramp - Even In The Quietest Moments… (Half-Speed) (0602475456162) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Supertramp
Альбом (сингл)
Even In The Quietest Moments…
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Supertramp - Even In The Quietest Moments… (Half-Speed) (0602475456162) виниловая пластинка - фото 1
  • Supertramp - Even In The Quietest Moments… (Half-Speed) (0602475456162) виниловая пластинка - фото 2
  • Supertramp - Even In The Quietest Moments… (Half-Speed) (0602475456162) виниловая пластинка - фото 3
  • Supertramp - Even In The Quietest Moments… (Half-Speed) (0602475456162) виниловая пластинка - фото 4
  • Supertramp - Even In The Quietest Moments… (Half-Speed) (0602475456162) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734666
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602475456162]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Supertramp
Альбом (сингл)
Even In The Quietest Moments…
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Give a Little Bit, Lover Boy, Even in the Quietest Moments, Downstream, Babaji, From Now On, Fool's Overture
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Supertramp - Even In The Quietest Moments… (Half-Speed) (0602475456162) виниловая пластинка

Supertramp выпускают окончательные виниловые издания своих студийных альбомов. Аудиозапись альбома Even In The Quietest Moments была оцифрована в студии Abbey Road Майлзом Шоуэллом под руководством звукоинженера Питера Хендерсона где также был сделан мастер-трек на половинной скорости, использованный для печати винила.

Отзывы о товаре Supertramp - Even In The Quietest Moments… (Half-Speed) (0602475456162) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602475456162]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Supertramp
Альбом (сингл)
Even In The Quietest Moments…
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Give a Little Bit, Lover Boy, Even in the Quietest Moments, Downstream, Babaji, From Now On, Fool's Overture
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Supertramp выпускают окончательные виниловые издания своих студийных альбомов. Аудиозапись альбома Even In The Quietest Moments была оцифрована в студии Abbey Road Майлзом Шоуэллом под руководством звукоинженера Питера Хендерсона где также был сделан мастер-трек на половинной скорости, использованный для печати винила.
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