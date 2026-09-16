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A Perfect Circle - Mer De Noms (25Th Anniversary) (Orange With Black, White & Yellow) (0602488289337) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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A Perfect Circle - Mer De Noms (25Th Anniversary) (Orange With Black, White & Yellow) (0602488289337) виниловая пластинка

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A Perfect Circle - Mer De Noms (25Th Anniversary) (Orange With Black, White &amp; Yellow) (0602488289337) виниловая пластинка - фото 1
A Perfect Circle - Mer De Noms (25Th Anniversary) (Orange With Black, White &amp; Yellow) (0602488289337) виниловая пластинка - фото 2
A Perfect Circle - Mer De Noms (25Th Anniversary) (Orange With Black, White &amp; Yellow) (0602488289337) виниловая пластинка - фото 3
A Perfect Circle - Mer De Noms (25Th Anniversary) (Orange With Black, White &amp; Yellow) (0602488289337) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
A Perfect Circle
Альбом (сингл)
Mer De Noms
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, picture
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • A Perfect Circle - Mer De Noms (25Th Anniversary) (Orange With Black, White &amp; Yellow) (0602488289337) виниловая пластинка - фото 1
  • A Perfect Circle - Mer De Noms (25Th Anniversary) (Orange With Black, White &amp; Yellow) (0602488289337) виниловая пластинка - фото 2
  • A Perfect Circle - Mer De Noms (25Th Anniversary) (Orange With Black, White &amp; Yellow) (0602488289337) виниловая пластинка - фото 3
  • A Perfect Circle - Mer De Noms (25Th Anniversary) (Orange With Black, White &amp; Yellow) (0602488289337) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734662
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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A Perfect Circle - Mer De Noms (25Th Anniversary) (Orange With Black, White & Yellow) (0602488289337) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488289337]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
A Perfect Circle
Альбом (сингл)
Mer De Noms
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Hollow, Magdalena, Rose, Judith, Orestes, 3 Libras, Sleeping Beauty (Extended Intro), Thomas, Renhold?r, Thinking Of You, Bre?a, Over (Alt.)
Версия издания
лимитированное, picture
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
RSD Essentials
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара A Perfect Circle - Mer De Noms (25Th Anniversary) (Orange With Black, White & Yellow) (0602488289337) виниловая пластинка

Альбом A Perfect Circle «Mer De Noms» теперь доступен на потрясающем оранжевом виниле с черными, белыми и желтыми брызгами. Этот двойной LP-сборник демонстрирует культовое рок-звучание группы, представляя собой уникальное сочетание мелодичности и интенсивности.

Отзывы о товаре A Perfect Circle - Mer De Noms (25Th Anniversary) (Orange With Black, White & Yellow) (0602488289337) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488289337]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
A Perfect Circle
Альбом (сингл)
Mer De Noms
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Hollow, Magdalena, Rose, Judith, Orestes, 3 Libras, Sleeping Beauty (Extended Intro), Thomas, Renhold?r, Thinking Of You, Bre?a, Over (Alt.)
Версия издания
лимитированное, picture
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
RSD Essentials
Страна производитель
США
Описание
Альбом A Perfect Circle «Mer De Noms» теперь доступен на потрясающем оранжевом виниле с черными, белыми и желтыми брызгами. Этот двойной LP-сборник демонстрирует культовое рок-звучание группы, представляя собой уникальное сочетание мелодичности и интенсивности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


A Perfect Circle - Mer De Noms (25Th Anniversary) (Orange With Black, White & Yellow) (0602488289337) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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