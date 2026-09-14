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Supertramp - ...Famous Last Words… (Half-Speed) (0602475456384) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Supertramp - ...Famous Last Words… (Half-Speed) (0602475456384) виниловая пластинка

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Supertramp - ...Famous Last Words… (Half-Speed) (0602475456384) виниловая пластинка - фото 1
Supertramp - ...Famous Last Words… (Half-Speed) (0602475456384) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Supertramp
Альбом (сингл)
...Famous Last Words…
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Supertramp - ...Famous Last Words… (Half-Speed) (0602475456384) виниловая пластинка - фото 1
  • Supertramp - ...Famous Last Words… (Half-Speed) (0602475456384) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734657
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602475456384]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Supertramp
Альбом (сингл)
...Famous Last Words…
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Crazy, Put On Your Old Brown Shoes, It's Raining Again, Bonnie, Know Who You Are, My Kind Of Lady, C'est Le Bon, Waiting So Long, Don't Leave Me Now
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Supertramp - ...Famous Last Words… (Half-Speed) (0602475456384) виниловая пластинка

Группа Supertramp выпустила последние виниловые копии своих студийных альбомов. Аудиозапись для ".Famous Last Words." была оцифрована в студии Abbey Road Майлзом Шоуэллом под руководством сопродюсера Питера Хендерсона, где был сделан мастер-трек на половинной скорости, использованный для печати винила. Пластинка была отпечатана на 180-граммовом черном виниле. Выпущенный в 1982 году, этот альбом является седьмым и последним студийным альбомом группы с Роджером Ходжсоном.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Supertramp - ...Famous Last Words… (Half-Speed) (0602475456384) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602475456384]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Supertramp
Альбом (сингл)
...Famous Last Words…
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Crazy, Put On Your Old Brown Shoes, It's Raining Again, Bonnie, Know Who You Are, My Kind Of Lady, C'est Le Bon, Waiting So Long, Don't Leave Me Now
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Группа Supertramp выпустила последние виниловые копии своих студийных альбомов. Аудиозапись для ".Famous Last Words." была оцифрована в студии Abbey Road Майлзом Шоуэллом под руководством сопродюсера Питера Хендерсона, где был сделан мастер-трек на половинной скорости, использованный для печати винила. Пластинка была отпечатана на 180-граммовом черном виниле. Выпущенный в 1982 году, этот альбом является седьмым и последним студийным альбомом группы с Роджером Ходжсоном.


Теги товара: Поп-музыка
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