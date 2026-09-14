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OST (FRANGLEN SIMON) - Avatar: Fire And Ash (0050087594466) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST (FRANGLEN SIMON) - Avatar: Fire And Ash (0050087594466) виниловая пластинка

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OST (FRANGLEN SIMON) - Avatar: Fire And Ash (0050087594466) виниловая пластинка - фото 1
OST (FRANGLEN SIMON) - Avatar: Fire And Ash (0050087594466) виниловая пластинка - фото 2
OST (FRANGLEN SIMON) - Avatar: Fire And Ash (0050087594466) виниловая пластинка - фото 3
OST (FRANGLEN SIMON) - Avatar: Fire And Ash (0050087594466) виниловая пластинка - фото 4
OST (FRANGLEN SIMON) - Avatar: Fire And Ash (0050087594466) виниловая пластинка - фото 5
OST (FRANGLEN SIMON) - Avatar: Fire And Ash (0050087594466) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
OST (FRANGLEN SIMON)
Альбом (сингл)
Avatar: Fire And Ash
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST (FRANGLEN SIMON) - Avatar: Fire And Ash (0050087594466) виниловая пластинка - фото 1
  • OST (FRANGLEN SIMON) - Avatar: Fire And Ash (0050087594466) виниловая пластинка - фото 2
  • OST (FRANGLEN SIMON) - Avatar: Fire And Ash (0050087594466) виниловая пластинка - фото 3
  • OST (FRANGLEN SIMON) - Avatar: Fire And Ash (0050087594466) виниловая пластинка - фото 4
  • OST (FRANGLEN SIMON) - Avatar: Fire And Ash (0050087594466) виниловая пластинка - фото 5
  • OST (FRANGLEN SIMON) - Avatar: Fire And Ash (0050087594466) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734650
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0050087594466]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
OST (FRANGLEN SIMON)
Альбом (сингл)
Avatar: Fire And Ash
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Dream As One, Windtraders, Mangkwan Attack, Lo'ak, I Am the Fire, Sacrifice, I Call Upon the Warrior Mother, Marshaling Forces, Settling the Score, Future and the Past
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST (FRANGLEN SIMON) - Avatar: Fire And Ash (0050087594466) виниловая пластинка

Приобретите оригинальный саундтрек к фильму «Аватар: Огонь и пепел» на виниле; в него вошли композиции Саймона Франглена, а также песня «Dream As One» в исполнении Майли Сайрус. В фильме «Аватар: Огонь и пепел» Джеймс Кэмерон возвращает зрителей на Пандору в захватывающем новом приключении с морским пехотинцем, ставшим лидером На'ви, Джейком Салли (Сэм Уортингтон), воительницей На'ви Нейтири (Зои Салданья) и семьей Салли.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST (FRANGLEN SIMON) - Avatar: Fire And Ash (0050087594466) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0050087594466]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
OST (FRANGLEN SIMON)
Альбом (сингл)
Avatar: Fire And Ash
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Dream As One, Windtraders, Mangkwan Attack, Lo'ak, I Am the Fire, Sacrifice, I Call Upon the Warrior Mother, Marshaling Forces, Settling the Score, Future and the Past
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Приобретите оригинальный саундтрек к фильму «Аватар: Огонь и пепел» на виниле; в него вошли композиции Саймона Франглена, а также песня «Dream As One» в исполнении Майли Сайрус. В фильме «Аватар: Огонь и пепел» Джеймс Кэмерон возвращает зрителей на Пандору в захватывающем новом приключении с морским пехотинцем, ставшим лидером На'ви, Джейком Салли (Сэм Уортингтон), воительницей На'ви Нейтири (Зои Салданья) и семьей Салли.


Теги товара: Кинематограф
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Отзывы


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