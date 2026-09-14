Eric Serra - Space Projekt U.M.O. (0602475645702) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Eric Serra
Альбом (сингл)
Space Projekt U.M.O.
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734648
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602475645702]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Eric Serra
Альбом (сингл)
Space Projekt U.M.O.
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Astronaut, My Dream Is On, Feel The Rush, Soyooz Night, Space Child, Welcome To Your Space Home, The Iss Lullaby, This Only Home To Care About, E.V.A., The Pale Blue Dot Intro, The Pale Blue Dot, Stardust Miracle, Back To Gravity, Return To My Planet
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eric Serra - Space Projekt U.M.O. (0602475645702) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Astronaut, My Dream Is On, Feel The Rush, Soyooz Night, Space Child, Welcome To Your Space Home, The Iss Lullaby, This Only Home To Care About, E.V.A., The Pale Blue Dot Intro, The Pale Blue Dot, Stardust Miracle, Back To Gravity, Return To My Planet
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602475645702]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Eric Serra
Альбом (сингл)
Space Projekt U.M.O.
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Astronaut, My Dream Is On, Feel The Rush, Soyooz Night, Space Child, Welcome To Your Space Home, The Iss Lullaby, This Only Home To Care About, E.V.A., The Pale Blue Dot Intro, The Pale Blue Dot, Stardust Miracle, Back To Gravity, Return To My Planet
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Astronaut, My Dream Is On, Feel The Rush, Soyooz Night, Space Child, Welcome To Your Space Home, The Iss Lullaby, This Only Home To Care About, E.V.A., The Pale Blue Dot Intro, The Pale Blue Dot, Stardust Miracle, Back To Gravity, Return To My Planet
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Eric Serra - Space Projekt U.M.O. (0602475645702) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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