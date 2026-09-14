Top.Mail.Ru
Etta James - At Last: 19 Greatest Hits (8719039007189) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Etta James - At Last: 19 Greatest Hits (8719039007189) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Etta James - At Last: 19 Greatest Hits (8719039007189) виниловая пластинка - фото 1
Etta James - At Last: 19 Greatest Hits (8719039007189) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Etta James
Альбом (сингл)
At Last: 19 Greatest Hits
Жанр
Soul
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Etta James - At Last: 19 Greatest Hits (8719039007189) виниловая пластинка - фото 1
  • Etta James - At Last: 19 Greatest Hits (8719039007189) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734647
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007189]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Etta James
Альбом (сингл)
At Last: 19 Greatest Hits
Жанр
Soul
Трек-лист
At Last, The Wallflower, All I Could Do Was Cry, Spoonful (With Harvey Fuqua), My Dearest Darling, Fools Rush in, Something's Got a Hold on Me, Seven Day Fool, How Do You Speak to An Angel, Trust in Me, Don't Cry, Baby, Stop the Wedding, Fool That I Am, Good Rockin' Daddy, Next Door to the Blues, If I Can't Have You (With Harvey Fuqua), It's Too Soon to Know, Would It Make Any Difference to You, Dream
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Etta James - At Last: 19 Greatest Hits (8719039007189) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: At Last, The Wallflower, All I Could Do Was Cry, Spoonful (With Harvey Fuqua), My Dearest Darling, Fools Rush in, Something's Got a Hold on Me, Seven Day Fool, How Do You Speak to An Angel, Trust in Me, Don't Cry, Baby, Stop the Wedding, Fool That I Am, Good Rockin' Daddy, Next Door to the Blues, If I Can't Have You (With Harvey Fuqua), It's Too Soon to Know, Would It Make Any Difference to You, Dream



Теги товара: Соул, Цветной винил

Отзывы о товаре Etta James - At Last: 19 Greatest Hits (8719039007189) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007189]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Etta James
Альбом (сингл)
At Last: 19 Greatest Hits
Жанр
Soul
Трек-лист
At Last, The Wallflower, All I Could Do Was Cry, Spoonful (With Harvey Fuqua), My Dearest Darling, Fools Rush in, Something's Got a Hold on Me, Seven Day Fool, How Do You Speak to An Angel, Trust in Me, Don't Cry, Baby, Stop the Wedding, Fool That I Am, Good Rockin' Daddy, Next Door to the Blues, If I Can't Have You (With Harvey Fuqua), It's Too Soon to Know, Would It Make Any Difference to You, Dream
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: At Last, The Wallflower, All I Could Do Was Cry, Spoonful (With Harvey Fuqua), My Dearest Darling, Fools Rush in, Something's Got a Hold on Me, Seven Day Fool, How Do You Speak to An Angel, Trust in Me, Don't Cry, Baby, Stop the Wedding, Fool That I Am, Good Rockin' Daddy, Next Door to the Blues, If I Can't Have You (With Harvey Fuqua), It's Too Soon to Know, Would It Make Any Difference to You, Dream


Теги товара: Соул, Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Etta James - At Last: 19 Greatest Hits (8719039007189) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...