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Global Stage Orchestra - Breaking Bad (Clear) (8719039007523) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Global Stage Orchestra - Breaking Bad (Clear) (8719039007523) виниловая пластинка

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Global Stage Orchestra - Breaking Bad (Clear) (8719039007523) виниловая пластинка - фото 1
Global Stage Orchestra - Breaking Bad (Clear) (8719039007523) виниловая пластинка - фото 2
Global Stage Orchestra - Breaking Bad (Clear) (8719039007523) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Global Stage Orchestra
Альбом (сингл)
Breaking Bad
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Global Stage Orchestra - Breaking Bad (Clear) (8719039007523) виниловая пластинка - фото 1
  • Global Stage Orchestra - Breaking Bad (Clear) (8719039007523) виниловая пластинка - фото 2
  • Global Stage Orchestra - Breaking Bad (Clear) (8719039007523) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734639
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Характеристики

Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007523]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Global Stage Orchestra
Альбом (сингл)
Breaking Bad
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Breaking Bad - Main Title Theme, Matches In The Pool, You're All They Talk About, Baby's Coming, Jane's Demise, Hank in Pursuit, 308 Negra Arroyo Lane, The Long Walk Alone - Heisenberg's Theme, Crawl Space, Building A Bomb, Hank's Last Stand, Baby Blue
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Global Stage Orchestra - Breaking Bad (Clear) (8719039007523) виниловая пластинка

«Во все тяжкие» — один из самых высоко оцененных критиками телесериалов всех времен. За пять сезонов сериал получил 16 премий «Эмми» и 58 номинаций с момента премьеры в 2008 году. «Во все тяжкие» рассказывает историю Уолтера Уайта, учителя химии в средней школе, который после того, как ему диагностировали неизлечимый рак, начинает производить и продавать метамфетамин в отчаянной попытке обеспечить будущее своей семьи, что приводит его в опасный криминальный мир. Главная тема и другие музыкальные композиции из сериала, написанные Дэйвом Портером, создают идеальную мрачную и сюрреалистическую атмосферу для этого культового шоу. Их исполняет Global Stage Orchestra. Эти треки теперь собраны в этом кристально чистом виниловом издании.



Теги товара: Limited Edition, Кинематограф

Отзывы о товаре Global Stage Orchestra - Breaking Bad (Clear) (8719039007523) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007523]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Global Stage Orchestra
Альбом (сингл)
Breaking Bad
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Breaking Bad - Main Title Theme, Matches In The Pool, You're All They Talk About, Baby's Coming, Jane's Demise, Hank in Pursuit, 308 Negra Arroyo Lane, The Long Walk Alone - Heisenberg's Theme, Crawl Space, Building A Bomb, Hank's Last Stand, Baby Blue
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«Во все тяжкие» — один из самых высоко оцененных критиками телесериалов всех времен. За пять сезонов сериал получил 16 премий «Эмми» и 58 номинаций с момента премьеры в 2008 году. «Во все тяжкие» рассказывает историю Уолтера Уайта, учителя химии в средней школе, который после того, как ему диагностировали неизлечимый рак, начинает производить и продавать метамфетамин в отчаянной попытке обеспечить будущее своей семьи, что приводит его в опасный криминальный мир. Главная тема и другие музыкальные композиции из сериала, написанные Дэйвом Портером, создают идеальную мрачную и сюрреалистическую атмосферу для этого культового шоу. Их исполняет Global Stage Orchestra. Эти треки теперь собраны в этом кристально чистом виниловом издании.


Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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