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Burial & Four Tet & Thom Yorke - Her Revolution / His Rope (0191404110614) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Burial & Four Tet & Thom Yorke - Her Revolution / His Rope (0191404110614) виниловая пластинка

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Burial &amp; Four Tet &amp; Thom Yorke - Her Revolution / His Rope (0191404110614) виниловая пластинка - фото 1
Burial &amp; Four Tet &amp; Thom Yorke - Her Revolution / His Rope (0191404110614) виниловая пластинка - фото 2
Burial &amp; Four Tet &amp; Thom Yorke - Her Revolution / His Rope (0191404110614) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Burial & Four Tet & Thom Yorke
Альбом (сингл)
Her Revolution / His Rope
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Burial &amp; Four Tet &amp; Thom Yorke - Her Revolution / His Rope (0191404110614) виниловая пластинка - фото 1
  • Burial &amp; Four Tet &amp; Thom Yorke - Her Revolution / His Rope (0191404110614) виниловая пластинка - фото 2
  • Burial &amp; Four Tet &amp; Thom Yorke - Her Revolution / His Rope (0191404110614) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734634
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Характеристики

Бренд
XL Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL Recordings
Barcode
[0191404110614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Burial & Four Tet & Thom Yorke
Альбом (сингл)
Her Revolution / His Rope
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
A Her Revolution, B His Rope
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Burial & Four Tet & Thom Yorke - Her Revolution / His Rope (0191404110614) виниловая пластинка

Новый 12-дюймовый сингл от известных музыкантов Burial, Four Tet и Тома Йорка. Это их вторая совместная работа за 10 лет после альбома Ego / Mirror, выпущенного в 2011 году только на виниле и разошедшегося тиражом. Упаковка выдержана в той же минималистичной эстетике: черный винил, черные лейблы и черный конверт.

Отзывы о товаре Burial & Four Tet & Thom Yorke - Her Revolution / His Rope (0191404110614) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
XL Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL Recordings
Barcode
[0191404110614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Burial & Four Tet & Thom Yorke
Альбом (сингл)
Her Revolution / His Rope
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
A Her Revolution, B His Rope
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Новый 12-дюймовый сингл от известных музыкантов Burial, Four Tet и Тома Йорка. Это их вторая совместная работа за 10 лет после альбома Ego / Mirror, выпущенного в 2011 году только на виниле и разошедшегося тиражом. Упаковка выдержана в той же минималистичной эстетике: черный винил, черные лейблы и черный конверт.
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Отзывы


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