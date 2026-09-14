Pink Martini - Non Ouais! The French Songs Of Pink Martini (Tri-Coloured) (3700187682026) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pink Martini
Альбом (сингл)
Non Ouais! The French Songs Of Pink Martini
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734621
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Believe
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Believe
Barcode
[3700187682026]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pink Martini
Альбом (сингл)
Non Ouais! The French Songs Of Pink Martini
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Joli Gar?on, Sympathique (Je Ne Veux Pas Travailler), O? Est Ma T?te?, Le Premier Bonheur Du Jour, Je Ne T’aime Plus, Souvenir, Dansez-Vous, Syracuse, Fini La Musique, Autrefois, Ma Solitude, Cat Homme Au Grand Sombrero
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pink Martini - Non Ouais! The French Songs Of Pink Martini (Tri-Coloured) (3700187682026) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Joli Gar?on, Sympathique (Je Ne Veux Pas Travailler), O? Est Ma T?te?, Le Premier Bonheur Du Jour, Je Ne T’aime Plus, Souvenir, Dansez-Vous, Syracuse, Fini La Musique, Autrefois, Ma Solitude, Cat Homme Au Grand Sombrero
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 780 руб.945 руб. в СплитHank Jones - Sarala (0602435916880) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитPat Metheny - Pat Metheny Group (0602527278896) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитSimone Cristicchi - Abbi Cura Di Me (0198029020816) виниловая пл...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитTash Sultana - Return To The Roots (coloured) (0198028963510) ви...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитPrefab Sprout - From Langley Park To Memphis (Coloured) (0198028...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитLou Reed - Transformer (Coloured) (0198029719611) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитMolotovs - Wasted On Youth (Blue) (5030463653272) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитCeline Dion - Falling Into You (0199584241319) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитBeck, Hyperspace (0602577692451) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитCake - Pressure Chief (0196588093210) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитPink Floyd - 8-Tracks (coloured) (0199584438511) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитMike Oldfield - Tubular Bells 2003 (Blue) (5021732515896) винило...
Бренд
Believe
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Believe
Barcode
[3700187682026]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pink Martini
Альбом (сингл)
Non Ouais! The French Songs Of Pink Martini
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Joli Gar?on, Sympathique (Je Ne Veux Pas Travailler), O? Est Ma T?te?, Le Premier Bonheur Du Jour, Je Ne T’aime Plus, Souvenir, Dansez-Vous, Syracuse, Fini La Musique, Autrefois, Ma Solitude, Cat Homme Au Grand Sombrero
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Joli Gar?on, Sympathique (Je Ne Veux Pas Travailler), O? Est Ma T?te?, Le Premier Bonheur Du Jour, Je Ne T’aime Plus, Souvenir, Dansez-Vous, Syracuse, Fini La Musique, Autrefois, Ma Solitude, Cat Homme Au Grand Sombrero
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Pink Martini - Non Ouais! The French Songs Of Pink Martini (Tri-Coloured) (3700187682026) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Pink Martini - Non Ouais! The French Songs Of Pink Martini (Tri-Coloured) (3700187682026) виниловая пластинка