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Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Diamonds Are A Girl`s Best Friend, A Fine Romance My Heart Belongs To Daddy, Running Wild, Some Like It Hot, I`m Gonna File My Claim, Two Little Girls From Little Rock, I Wanna Be Loved By You, Heat Wave, River Of No Return, One Silver Dollar, Do It Again, After You Get What You Want, You Don`t Want It, I`m Through With Love, Kiss

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Diamonds Are A Girl`s Best Friend, A Fine Romance My Heart Belongs To Daddy, Running Wild, Some Like It Hot, I`m Gonna File My Claim, Two Little Girls From Little Rock, I Wanna Be Loved By You, Heat Wave, River Of No Return, One Silver Dollar, Do It Again, After You Get What You Want, You Don`t Want It, I`m Through With Love, Kiss

Marilyn Monroe - Diamonds Are A Girl‘S Best Friend (5711053021182) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.