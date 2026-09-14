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Marilyn Monroe - Diamonds Are A Girl‘S Best Friend (5711053021182) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Marilyn Monroe - Diamonds Are A Girl‘S Best Friend (5711053021182) виниловая пластинка

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Marilyn Monroe - Diamonds Are A Girl‘S Best Friend (5711053021182) виниловая пластинка - фото 1
Marilyn Monroe - Diamonds Are A Girl‘S Best Friend (5711053021182) виниловая пластинка - фото 2
Marilyn Monroe - Diamonds Are A Girl‘S Best Friend (5711053021182) виниловая пластинка - фото 3
Marilyn Monroe - Diamonds Are A Girl‘S Best Friend (5711053021182) виниловая пластинка - фото 4
Marilyn Monroe - Diamonds Are A Girl‘S Best Friend (5711053021182) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Marilyn Monroe
Альбом (сингл)
Diamonds Are A Girl‘S Best Friend
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Marilyn Monroe - Diamonds Are A Girl‘S Best Friend (5711053021182) виниловая пластинка - фото 1
  • Marilyn Monroe - Diamonds Are A Girl‘S Best Friend (5711053021182) виниловая пластинка - фото 2
  • Marilyn Monroe - Diamonds Are A Girl‘S Best Friend (5711053021182) виниловая пластинка - фото 3
  • Marilyn Monroe - Diamonds Are A Girl‘S Best Friend (5711053021182) виниловая пластинка - фото 4
  • Marilyn Monroe - Diamonds Are A Girl‘S Best Friend (5711053021182) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734617
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Характеристики

Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5711053021182]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Marilyn Monroe
Альбом (сингл)
Diamonds Are A Girl‘S Best Friend
Жанр
Jazz
Трек-лист
Diamonds Are A Girl`s Best Friend, A Fine Romance My Heart Belongs To Daddy, Running Wild, Some Like It Hot, I`m Gonna File My Claim, Two Little Girls From Little Rock, I Wanna Be Loved By You, Heat Wave, River Of No Return, One Silver Dollar, Do It Again, After You Get What You Want, You Don`t Want It, I`m Through With Love, Kiss
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marilyn Monroe - Diamonds Are A Girl‘S Best Friend (5711053021182) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Diamonds Are A Girl`s Best Friend, A Fine Romance My Heart Belongs To Daddy, Running Wild, Some Like It Hot, I`m Gonna File My Claim, Two Little Girls From Little Rock, I Wanna Be Loved By You, Heat Wave, River Of No Return, One Silver Dollar, Do It Again, After You Get What You Want, You Don`t Want It, I`m Through With Love, Kiss

Отзывы о товаре Marilyn Monroe - Diamonds Are A Girl‘S Best Friend (5711053021182) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5711053021182]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Marilyn Monroe
Альбом (сингл)
Diamonds Are A Girl‘S Best Friend
Жанр
Jazz
Трек-лист
Diamonds Are A Girl`s Best Friend, A Fine Romance My Heart Belongs To Daddy, Running Wild, Some Like It Hot, I`m Gonna File My Claim, Two Little Girls From Little Rock, I Wanna Be Loved By You, Heat Wave, River Of No Return, One Silver Dollar, Do It Again, After You Get What You Want, You Don`t Want It, I`m Through With Love, Kiss
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Diamonds Are A Girl`s Best Friend, A Fine Romance My Heart Belongs To Daddy, Running Wild, Some Like It Hot, I`m Gonna File My Claim, Two Little Girls From Little Rock, I Wanna Be Loved By You, Heat Wave, River Of No Return, One Silver Dollar, Do It Again, After You Get What You Want, You Don`t Want It, I`m Through With Love, Kiss
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