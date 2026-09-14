B.B. King - King Of The Blues (Lucky Dip Marble) (5712192004418) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
B.B. King
Альбом (сингл)
King Of The Blues
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734616
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5712192004418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
B.B. King
Альбом (сингл)
King Of The Blues
Жанр
Jazz
Трек-лист
Everyday I Have the Blues, Three O'clock Blues, You Upset Me Baby, Sweet Sixteen (Part 1 & 2), Ten Long Years, Sneaking Around, When My Heart Beats Like a Hammer, Please Love Me, Bad Luck, Woke Up This Morning, Story from My Heart and Soul, Please Hurry Home, Please Accept My Love, Sweet Little Angel, Troubles, Troubles, Troubles
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара B.B. King - King Of The Blues (Lucky Dip Marble) (5712192004418) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Everyday I Have the Blues, Three O'clock Blues, You Upset Me Baby, Sweet Sixteen (Part 1 & 2), Ten Long Years, Sneaking Around, When My Heart Beats Like a Hammer, Please Love Me, Bad Luck, Woke Up This Morning, Story from My Heart and Soul, Please Hurry Home, Please Accept My Love, Sweet Little Angel, Troubles, Troubles, Troubles
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 670 руб.668 руб. в СплитКруг Михаил - Жиган-лимон (4606344041950) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 670 руб.668 руб. в СплитЗолотое Кольцо И Н.К - Лучшие Песни (4680068806231) виниловая пл...
-
В наличииЦена 2 670 руб.668 руб. в СплитАквариум - Равноденствие (4640004135696) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитBent Knee - You Know What They Mean (0190759805817) виниловая пл...
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитDead Lord - Surrender (0194397647112) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитBerwyn - Tape 2/ Fomalhaut (coloured) (0194397118919) виниловая ...
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитMarcio Mondo - My Beautiful Bloody Break Up (EP) (picture) (0194...
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитComa Cose - Nostralgia (coloured) (0194399381212) виниловая плас...
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитPinguini Tattici Nucleari - Ahia! (EP) (coloured) (0194399538012...
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитRocco Hunt - Rivoluzione (coloured) (0194399177013) виниловая пл...
-
В наличииЦена 2 720 руб.680 руб. в СплитFrank Turner - No Man's Land (coloured) (0602577878466) винилова...
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитSantana - Santana (0888751942813) виниловая пластинка
Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5712192004418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
B.B. King
Альбом (сингл)
King Of The Blues
Жанр
Jazz
Трек-лист
Everyday I Have the Blues, Three O'clock Blues, You Upset Me Baby, Sweet Sixteen (Part 1 & 2), Ten Long Years, Sneaking Around, When My Heart Beats Like a Hammer, Please Love Me, Bad Luck, Woke Up This Morning, Story from My Heart and Soul, Please Hurry Home, Please Accept My Love, Sweet Little Angel, Troubles, Troubles, Troubles
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Everyday I Have the Blues, Three O'clock Blues, You Upset Me Baby, Sweet Sixteen (Part 1 & 2), Ten Long Years, Sneaking Around, When My Heart Beats Like a Hammer, Please Love Me, Bad Luck, Woke Up This Morning, Story from My Heart and Soul, Please Hurry Home, Please Accept My Love, Sweet Little Angel, Troubles, Troubles, Troubles
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
B.B. King - King Of The Blues (Lucky Dip Marble) (5712192004418) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре B.B. King - King Of The Blues (Lucky Dip Marble) (5712192004418) виниловая пластинка