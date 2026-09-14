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Frank Sinatra – I’ve Got You Under My Skin, Nina Simone – My Baby Just Cares For Me, Peggy Lee – Fever, Dean Martin – Sway, Nina Simone – Love Me Or Leave Me, Ray Charles – Hallelujah I Love Her So, Louis Prima – Just A Gigolo / I Ain’t Got Nobody, Dinah Washington – What A Difference A Day Makes, Billie Holiday – I’m A Fool To Want You, Julie London – Cry Me a River, Nat King Cole – Unforgettable, Louis Armstrong – La Vic En Rose, Shirley Bassey – ‘S Wonderful, Dave Brubeck – Take Five

Frank Sinatra – I’ve Got You Under My Skin, Nina Simone – My Baby Just Cares For Me, Peggy Lee – Fever, Dean Martin – Sway, Nina Simone – Love Me Or Leave Me, Ray Charles – Hallelujah I Love Her So, Louis Prima – Just A Gigolo / I Ain’t Got Nobody, Dinah Washington – What A Difference A Day Makes, Billie Holiday – I’m A Fool To Want You, Julie London – Cry Me a River, Nat King Cole – Unforgettable, Louis Armstrong – La Vic En Rose, Shirley Bassey – ‘S Wonderful, Dave Brubeck – Take Five

Frank Sinatra – I’ve Got You Under My Skin, Nina Simone – My Baby Just Cares For Me, Peggy Lee – Fever, Dean Martin – Sway, Nina Simone – Love Me Or Leave Me, Ray Charles – Hallelujah I Love Her So, Louis Prima – Just A Gigolo / I Ain’t Got Nobody, Dinah Washington – What A Difference A Day Makes, Billie Holiday – I’m A Fool To Want You, Julie London – Cry Me a River, Nat King Cole – Unforgettable, Louis Armstrong – La Vic En Rose, Shirley Bassey – ‘S Wonderful, Dave Brubeck – Take Five

Various Artists - Jazz For Lovers (Lucky Dip Marble) (5712192004739) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.