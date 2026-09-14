Top.Mail.Ru
Ike & Tina Turner - The Explosive Ike & Tina Turner (5711053020833) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ike & Tina Turner - The Explosive Ike & Tina Turner (5711053020833) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ike &amp; Tina Turner - The Explosive Ike &amp; Tina Turner (5711053020833) виниловая пластинка - фото 1
Ike &amp; Tina Turner - The Explosive Ike &amp; Tina Turner (5711053020833) виниловая пластинка - фото 2
Ike &amp; Tina Turner - The Explosive Ike &amp; Tina Turner (5711053020833) виниловая пластинка - фото 3
Ike &amp; Tina Turner - The Explosive Ike &amp; Tina Turner (5711053020833) виниловая пластинка - фото 4
Ike &amp; Tina Turner - The Explosive Ike &amp; Tina Turner (5711053020833) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ike & Tina Turner
Альбом (сингл)
The Explosive Ike & Tina Turner
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ike &amp; Tina Turner - The Explosive Ike &amp; Tina Turner (5711053020833) виниловая пластинка - фото 1
  • Ike &amp; Tina Turner - The Explosive Ike &amp; Tina Turner (5711053020833) виниловая пластинка - фото 2
  • Ike &amp; Tina Turner - The Explosive Ike &amp; Tina Turner (5711053020833) виниловая пластинка - фото 3
  • Ike &amp; Tina Turner - The Explosive Ike &amp; Tina Turner (5711053020833) виниловая пластинка - фото 4
  • Ike &amp; Tina Turner - The Explosive Ike &amp; Tina Turner (5711053020833) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734611
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5711053020833]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ike & Tina Turner
Альбом (сингл)
The Explosive Ike & Tina Turner
Жанр
Soul
Трек-лист
Living For The City, Bold Soul Sister, Let The Good Time Roll, Mississippi Rolling Stone, A Fool In Love, You Can't Blame Me, Tra la la la la, Chicken, Shake A Tail Feather, It's Gonna Work Out Fine, Poor Fool, I Idolize You, Mind In A Whirl, Bootsie Whitelaw, You Should'A Treated Me Right, Sugar, Sugar
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ike & Tina Turner - The Explosive Ike & Tina Turner (5711053020833) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Living For The City, Bold Soul Sister, Let The Good Time Roll, Mississippi Rolling Stone, A Fool In Love, You Can't Blame Me, Tra la la la la, Chicken, Shake A Tail Feather, It's Gonna Work Out Fine, Poor Fool, I Idolize You, Mind In A Whirl, Bootsie Whitelaw, You Should'A Treated Me Right, Sugar, Sugar



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Ike & Tina Turner - The Explosive Ike & Tina Turner (5711053020833) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5711053020833]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ike & Tina Turner
Альбом (сингл)
The Explosive Ike & Tina Turner
Жанр
Soul
Трек-лист
Living For The City, Bold Soul Sister, Let The Good Time Roll, Mississippi Rolling Stone, A Fool In Love, You Can't Blame Me, Tra la la la la, Chicken, Shake A Tail Feather, It's Gonna Work Out Fine, Poor Fool, I Idolize You, Mind In A Whirl, Bootsie Whitelaw, You Should'A Treated Me Right, Sugar, Sugar
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Living For The City, Bold Soul Sister, Let The Good Time Roll, Mississippi Rolling Stone, A Fool In Love, You Can't Blame Me, Tra la la la la, Chicken, Shake A Tail Feather, It's Gonna Work Out Fine, Poor Fool, I Idolize You, Mind In A Whirl, Bootsie Whitelaw, You Should'A Treated Me Right, Sugar, Sugar


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ike & Tina Turner - The Explosive Ike & Tina Turner (5711053020833) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...