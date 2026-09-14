Mitski - Nothings About To Happen To Me (Tansy Yellow) (0656605175034) виниловая пластинка
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Описание товара Mitski - Nothings About To Happen To Me (Tansy Yellow) (0656605175034) виниловая пластинка
Nothing's About to Happen to Me — восьмой студийный альбом Mitski. Все песни и вокал принадлежат Mitski. Продюсером и звукорежиссёром альбома выступил Патрик Хайленд мастеринг выполнил Боб Уэстон а Крис Булаковски помог с ударными и логистикой. Продолжая музыкальную линию, заложенную в альбомах The Land Is Inhospitable и So Are We альбом включает в себя живое инструментальное исполнение гастрольной группы The Land а также ансамблевые аранжировки. Оркестр был записан в студиях Sunset Sound и TTG Studios аранжировку и дирижирование выполнил Дрю Эриксон звукорежиссуру осуществил Майкл Харрис дополнительную звукорежиссуру выполнил Исаак Дискин при участии Алекса Миллера. Среди наиболее ярких синглов — «Where's My Phone?», «I'll Change for You» и «If I Leave». В настоящее время Мицки пишет музыку и тексты для музыкальной адаптации сериала «Ход королевы». Ее концертный фильм «Мицки: Земля » недавно вышел в прокат в 27 странах и сопровождался концертным альбомом «Земля: Концертный альбом».
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