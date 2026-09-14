Top.Mail.Ru
Led Zeppelin - Live In The Usa 1969 Vol. 1 (0803343269659) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Led Zeppelin - Live In The Usa 1969 Vol. 1 (0803343269659) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Led Zeppelin - Live In The Usa 1969 Vol. 1 (0803343269659) виниловая пластинка - фото 1
Led Zeppelin - Live In The Usa 1969 Vol. 1 (0803343269659) виниловая пластинка - фото 2
Led Zeppelin - Live In The Usa 1969 Vol. 1 (0803343269659) виниловая пластинка - фото 3
Led Zeppelin - Live In The Usa 1969 Vol. 1 (0803343269659) виниловая пластинка - фото 4
Led Zeppelin - Live In The Usa 1969 Vol. 1 (0803343269659) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
Live In The Usa 1969 Vol. 1
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Led Zeppelin - Live In The Usa 1969 Vol. 1 (0803343269659) виниловая пластинка - фото 1
  • Led Zeppelin - Live In The Usa 1969 Vol. 1 (0803343269659) виниловая пластинка - фото 2
  • Led Zeppelin - Live In The Usa 1969 Vol. 1 (0803343269659) виниловая пластинка - фото 3
  • Led Zeppelin - Live In The Usa 1969 Vol. 1 (0803343269659) виниловая пластинка - фото 4
  • Led Zeppelin - Live In The Usa 1969 Vol. 1 (0803343269659) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734600
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Expensive Woodland
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Expensive Woodland
Barcode
[0803343269659]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
Live In The Usa 1969 Vol. 1
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
The Train Kept A Rollin', I Can't Quit You Baby, Dazed And Confused, You Shook Me, How Many More Times, Communication Breakdown
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Led Zeppelin - Live In The Usa 1969 Vol. 1 (0803343269659) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Train Kept A Rollin', I Can't Quit You Baby, Dazed And Confused, You Shook Me, How Many More Times, Communication Breakdown



Теги товара: Led Zeppelin

Отзывы о товаре Led Zeppelin - Live In The Usa 1969 Vol. 1 (0803343269659) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Expensive Woodland
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Expensive Woodland
Barcode
[0803343269659]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
Live In The Usa 1969 Vol. 1
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
The Train Kept A Rollin', I Can't Quit You Baby, Dazed And Confused, You Shook Me, How Many More Times, Communication Breakdown
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Train Kept A Rollin', I Can't Quit You Baby, Dazed And Confused, You Shook Me, How Many More Times, Communication Breakdown


Теги товара: Led Zeppelin
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Led Zeppelin - Live In The Usa 1969 Vol. 1 (0803343269659) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...