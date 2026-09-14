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Frank Sinatra - Ring-A-Ding Ding! (Blue) (8436563186745) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Frank Sinatra - Ring-A-Ding Ding! (Blue) (8436563186745) виниловая пластинка

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Frank Sinatra - Ring-A-Ding Ding! (Blue) (8436563186745) виниловая пластинка - фото 1
Frank Sinatra - Ring-A-Ding Ding! (Blue) (8436563186745) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Ring-A-Ding Ding!
Жанр
Ретро
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Frank Sinatra - Ring-A-Ding Ding! (Blue) (8436563186745) виниловая пластинка - фото 1
  • Frank Sinatra - Ring-A-Ding Ding! (Blue) (8436563186745) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734586
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Характеристики

Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazz Images
Barcode
[8436563186745]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Ring-A-Ding Ding!
Жанр
Ретро
Трек-лист
Ring-A-Ding Ding, Let's Fall In Love, Be Careful, It's My Heart, A Foggy Day, A Fine Romance, In The Still Of The Night, Imagination, Without A Song, The Coffee Song, When I Take My Sugar To Tea, Let's Face The Music And Dance, You'd Be So Easy To Love, You And The Night And The Music, I've Got My Love To Keep Me Warm, It's Always You, I'll Be Seeing You
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frank Sinatra - Ring-A-Ding Ding! (Blue) (8436563186745) виниловая пластинка

LP — Лимитированное издание на синем виниле 180 г, включающее полный альбом + 4 бонусных трека. Содержит новые специально подготовленные аннотации от Брайана Мортона, автора «Путеводителя по джазу » издательства Penguin, и от престижного парижского журнала Jazz Magazine. « Ring-a-Ding Ding! » — дебютный альбом Фрэнка Синатры на его недавно созданном лейбле Reprise после расторжения контракта с Columbia. Записанный в декабре 1960 года, альбом был создан при участии Джонни Мандела в качестве аранжировщика после того, как он услышал его зажигательную работу для Вика Дамона в отеле The Sands в Лас-Вегасе. «Этот альбом невероятно живой, это зажигательное, энергичное и потрясающее звучание, в котором Синатра поёт во весь голос. В каком-то смысле это лучший альбом, который он когда-либо записал. Найдутся те, кто не сможет определиться, джазовый это альбом или поп-музыка». - DownBeat



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Frank Sinatra - Ring-A-Ding Ding! (Blue) (8436563186745) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazz Images
Barcode
[8436563186745]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Ring-A-Ding Ding!
Жанр
Ретро
Трек-лист
Ring-A-Ding Ding, Let's Fall In Love, Be Careful, It's My Heart, A Foggy Day, A Fine Romance, In The Still Of The Night, Imagination, Without A Song, The Coffee Song, When I Take My Sugar To Tea, Let's Face The Music And Dance, You'd Be So Easy To Love, You And The Night And The Music, I've Got My Love To Keep Me Warm, It's Always You, I'll Be Seeing You
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Описание
LP — Лимитированное издание на синем виниле 180 г, включающее полный альбом + 4 бонусных трека. Содержит новые специально подготовленные аннотации от Брайана Мортона, автора «Путеводителя по джазу » издательства Penguin, и от престижного парижского журнала Jazz Magazine. « Ring-a-Ding Ding! » — дебютный альбом Фрэнка Синатры на его недавно созданном лейбле Reprise после расторжения контракта с Columbia. Записанный в декабре 1960 года, альбом был создан при участии Джонни Мандела в качестве аранжировщика после того, как он услышал его зажигательную работу для Вика Дамона в отеле The Sands в Лас-Вегасе. «Этот альбом невероятно живой, это зажигательное, энергичное и потрясающее звучание, в котором Синатра поёт во весь голос. В каком-то смысле это лучший альбом, который он когда-либо записал. Найдутся те, кто не сможет определиться, джазовый это альбом или поп-музыка». - DownBeat


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


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