Frank Sinatra - Ring-A-Ding Ding! (Blue) (8436563186745) виниловая пластинка
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Описание товара Frank Sinatra - Ring-A-Ding Ding! (Blue) (8436563186745) виниловая пластинка
LP — Лимитированное издание на синем виниле 180 г, включающее полный альбом + 4 бонусных трека. Содержит новые специально подготовленные аннотации от Брайана Мортона, автора «Путеводителя по джазу » издательства Penguin, и от престижного парижского журнала Jazz Magazine. « Ring-a-Ding Ding! » — дебютный альбом Фрэнка Синатры на его недавно созданном лейбле Reprise после расторжения контракта с Columbia. Записанный в декабре 1960 года, альбом был создан при участии Джонни Мандела в качестве аранжировщика после того, как он услышал его зажигательную работу для Вика Дамона в отеле The Sands в Лас-Вегасе. «Этот альбом невероятно живой, это зажигательное, энергичное и потрясающее звучание, в котором Синатра поёт во весь голос. В каком-то смысле это лучший альбом, который он когда-либо записал. Найдутся те, кто не сможет определиться, джазовый это альбом или поп-музыка». - DownBeat
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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