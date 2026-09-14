Ace Of Base - The Bridge (30 Year Anniversary) (Red) (7332181134995) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ace Of Base
Альбом (сингл)
The Bridge
Жанр
House
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734550
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Характеристики
Бренд
Playground Music Scandinavia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Playground Music
Barcode
[7332181134995]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ace Of Base
Альбом (сингл)
The Bridge
Жанр
House
Трек-лист
Beautiful Life, Never Gonna Say I'm Sorry, Lucky Love, Edge Of Heaven, Strange Ways, Ravine, Perfect World, Angel Eyes, Whispers In Blindness, My D?j? Vu, You And I, Wave Wet Sand, Que Sera, Just 'N' Image, Lucky Love (Acoustic Version), Experience Pearls, Blooming 18
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ace Of Base - The Bridge (30 Year Anniversary) (Red) (7332181134995) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Beautiful Life, Never Gonna Say I'm Sorry, Lucky Love, Edge Of Heaven, Strange Ways, Ravine, Perfect World, Angel Eyes, Whispers In Blindness, My D?j? Vu, You And I, Wave Wet Sand, Que Sera, Just 'N' Image, Lucky Love (Acoustic Version), Experience Pearls, Blooming 18
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Playground Music Scandinavia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Playground Music
Barcode
[7332181134995]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ace Of Base
Альбом (сингл)
The Bridge
Жанр
House
Трек-лист
Beautiful Life, Never Gonna Say I'm Sorry, Lucky Love, Edge Of Heaven, Strange Ways, Ravine, Perfect World, Angel Eyes, Whispers In Blindness, My D?j? Vu, You And I, Wave Wet Sand, Que Sera, Just 'N' Image, Lucky Love (Acoustic Version), Experience Pearls, Blooming 18
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Beautiful Life, Never Gonna Say I'm Sorry, Lucky Love, Edge Of Heaven, Strange Ways, Ravine, Perfect World, Angel Eyes, Whispers In Blindness, My D?j? Vu, You And I, Wave Wet Sand, Que Sera, Just 'N' Image, Lucky Love (Acoustic Version), Experience Pearls, Blooming 18
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Ace Of Base - The Bridge (30 Year Anniversary) (Red) (7332181134995) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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