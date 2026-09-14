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Various Artists - Arcane League Of Legends Season 2 (0198704467523) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Arcane League Of Legends Season 2 (0198704467523) виниловая пластинка

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Various Artists - Arcane League Of Legends Season 2 (0198704467523) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Arcane League Of Legends Season 2 (0198704467523) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Arcane League Of Legends Season 2 (0198704467523) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Arcane League Of Legends Season 2 (0198704467523) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Arcane League Of Legends Season 2 (0198704467523) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - Arcane League Of Legends Season 2 (0198704467523) виниловая пластинка - фото 6
Various Artists - Arcane League Of Legends Season 2 (0198704467523) виниловая пластинка - фото 7
Various Artists - Arcane League Of Legends Season 2 (0198704467523) виниловая пластинка - фото 8
Various Artists - Arcane League Of Legends Season 2 (0198704467523) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Arcane League Of Legends Season 2
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Arcane League Of Legends Season 2 (0198704467523) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Arcane League Of Legends Season 2 (0198704467523) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Arcane League Of Legends Season 2 (0198704467523) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Arcane League Of Legends Season 2 (0198704467523) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Arcane League Of Legends Season 2 (0198704467523) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - Arcane League Of Legends Season 2 (0198704467523) виниловая пластинка - фото 6
  • Various Artists - Arcane League Of Legends Season 2 (0198704467523) виниловая пластинка - фото 7
  • Various Artists - Arcane League Of Legends Season 2 (0198704467523) виниловая пластинка - фото 8
  • Various Artists - Arcane League Of Legends Season 2 (0198704467523) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734547
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Характеристики

Бренд
Riot Games
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Riot Games
Barcode
[0198704467523]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Arcane League Of Legends Season 2
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Mike Shinoda, Emily Armstrong–Heavy Is The Crown, Freya Ridings–I Can't Hear It Now, Freya Ridings–Sucker, Raja Kumari, Stefflon Don Feat. Jarina De Marco–Renegade (We Never Run), The Fever 333–Hellfire, Woodkid–To Ashes And Blood, Ashnikko–Paint The Town Blue, D4vd–Remember Me (Intro), D4vd–Remember Me, Eason Chan–???? (Isha's Song), Zand–Cocktail Molotov, Mako, Grey–What Have They Done To Us, Djerv (2)–Rebel Heart, Misha Mansoor–The Beast, Mick Wingert–Spin The Wheel, Stromae, Pomme–Ma Meilleu
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Arcane League Of Legends Season 2 (0198704467523) виниловая пластинка

«Arcane League of Legends: Season 2 (Soundtrack from the Animated Series)» — саундтрек ко второй и финальной сезону анимационного сериала Arcane (2021), действие которого разворачивается во вселенной видеоигры League of Legends. Альбом выпущен 23 ноября 2024 года лейблами Riot Games Music и Virgin/UMG. Он включает 22 композиции разных артистов, включая синглы «Paint the Town Blue» от Ashnikko, «Come Play» от Stray Kids, Young Miko и Tom Morello, а также «Blood Sweat & Tears» от Sheryl Lee Ralph. Альбом был положительно встречен: например, сервис AllMusic оценил его 4 из 5 звёзд, отметив, что музыка «ловко передаёт визцеральную эмоцию и драму» сериала. В чартах саундтрек занял высокие позиции: среди прочего, в США — № 24 в Billboard 200 и № 2 в чарте Top Soundtracks.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Various Artists - Arcane League Of Legends Season 2 (0198704467523) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Riot Games
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Riot Games
Barcode
[0198704467523]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Arcane League Of Legends Season 2
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Mike Shinoda, Emily Armstrong–Heavy Is The Crown, Freya Ridings–I Can't Hear It Now, Freya Ridings–Sucker, Raja Kumari, Stefflon Don Feat. Jarina De Marco–Renegade (We Never Run), The Fever 333–Hellfire, Woodkid–To Ashes And Blood, Ashnikko–Paint The Town Blue, D4vd–Remember Me (Intro), D4vd–Remember Me, Eason Chan–???? (Isha's Song), Zand–Cocktail Molotov, Mako, Grey–What Have They Done To Us, Djerv (2)–Rebel Heart, Misha Mansoor–The Beast, Mick Wingert–Spin The Wheel, Stromae, Pomme–Ma Meilleu
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Arcane League of Legends: Season 2 (Soundtrack from the Animated Series)» — саундтрек ко второй и финальной сезону анимационного сериала Arcane (2021), действие которого разворачивается во вселенной видеоигры League of Legends. Альбом выпущен 23 ноября 2024 года лейблами Riot Games Music и Virgin/UMG. Он включает 22 композиции разных артистов, включая синглы «Paint the Town Blue» от Ashnikko, «Come Play» от Stray Kids, Young Miko и Tom Morello, а также «Blood Sweat & Tears» от Sheryl Lee Ralph. Альбом был положительно встречен: например, сервис AllMusic оценил его 4 из 5 звёзд, отметив, что музыка «ловко передаёт визцеральную эмоцию и драму» сериала. В чартах саундтрек занял высокие позиции: среди прочего, в США — № 24 в Billboard 200 и № 2 в чарте Top Soundtracks.


Теги товара: Кинематограф
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Отзывы


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