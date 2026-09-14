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BLOOD RED THRONE - норвежская death metal группа, активная с 1998-го года. В дискографии BLOOD RED THRONE дебютное демо "Deathmix 2000" (2000), сплит "A Taste for Butchery" (2002) с SEVERE TORTURE, более десяти синглов и одиннадцать полноформатных альбомов. "Siltskin" - двенадцатый полноформатный альбом BLOOD RED THRONE, вышедший 5-го декабря 2025-го на Soulseller Records. Сведением и мастерингом занимался шведский продюсер Ronnie Bj?rnstr?m (MEZZROW, ex-SOLUTION.45, владелец Bj?rnstr?m Sound & Production), работавший с AEON, CENTINEX, SORCERER и многими другими. Обложкой занимался Giannis Nakos, делавший оформление для VOMITORY, SUFFOCATION и ACID DEATH.

BLOOD RED THRONE - норвежская death metal группа, активная с 1998-го года. В дискографии BLOOD RED THRONE дебютное демо "Deathmix 2000" (2000), сплит "A Taste for Butchery" (2002) с SEVERE TORTURE, более десяти синглов и одиннадцать полноформатных альбомов. "Siltskin" - двенадцатый полноформатный альбом BLOOD RED THRONE, вышедший 5-го декабря 2025-го на Soulseller Records. Сведением и мастерингом занимался шведский продюсер Ronnie Bj?rnstr?m (MEZZROW, ex-SOLUTION.45, владелец Bj?rnstr?m Sound & Production), работавший с AEON, CENTINEX, SORCERER и многими другими. Обложкой занимался Giannis Nakos, делавший оформление для VOMITORY, SUFFOCATION и ACID DEATH.

Blood Red Throne - Siltskin (Brown/Blue Swirl) (3663663023327) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.