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Blood Red Throne - Siltskin (Brown/Blue Swirl) (3663663023327) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Blood Red Throne - Siltskin (Brown/Blue Swirl) (3663663023327) виниловая пластинка

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Blood Red Throne - Siltskin (Brown/Blue Swirl) (3663663023327) виниловая пластинка - фото 1
Blood Red Throne - Siltskin (Brown/Blue Swirl) (3663663023327) виниловая пластинка - фото 2
Blood Red Throne - Siltskin (Brown/Blue Swirl) (3663663023327) виниловая пластинка - фото 3
Blood Red Throne - Siltskin (Brown/Blue Swirl) (3663663023327) виниловая пластинка - фото 4
Blood Red Throne - Siltskin (Brown/Blue Swirl) (3663663023327) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Blood Red Throne
Альбом (сингл)
Siltskin
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
picture, лимитированное
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blood Red Throne - Siltskin (Brown/Blue Swirl) (3663663023327) виниловая пластинка - фото 1
  • Blood Red Throne - Siltskin (Brown/Blue Swirl) (3663663023327) виниловая пластинка - фото 2
  • Blood Red Throne - Siltskin (Brown/Blue Swirl) (3663663023327) виниловая пластинка - фото 3
  • Blood Red Throne - Siltskin (Brown/Blue Swirl) (3663663023327) виниловая пластинка - фото 4
  • Blood Red Throne - Siltskin (Brown/Blue Swirl) (3663663023327) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734537
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Характеристики

Бренд
Soulseller
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Soulseller
Barcode
[3663663023327]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Blood Red Throne
Альбом (сингл)
Siltskin
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Scraping Out The Cartilage, Beneath The Means, Husk In The Grain, Necrolysis, Anodyne Rust, Vestigial Remnants, Vermicular Heritage, On These Bones, Marrow Of The Earth
Версия издания
picture, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blood Red Throne - Siltskin (Brown/Blue Swirl) (3663663023327) виниловая пластинка

BLOOD RED THRONE - норвежская death metal группа, активная с 1998-го года. В дискографии BLOOD RED THRONE дебютное демо "Deathmix 2000" (2000), сплит "A Taste for Butchery" (2002) с SEVERE TORTURE, более десяти синглов и одиннадцать полноформатных альбомов. "Siltskin" - двенадцатый полноформатный альбом BLOOD RED THRONE, вышедший 5-го декабря 2025-го на Soulseller Records. Сведением и мастерингом занимался шведский продюсер Ronnie Bj?rnstr?m (MEZZROW, ex-SOLUTION.45, владелец Bj?rnstr?m Sound & Production), работавший с AEON, CENTINEX, SORCERER и многими другими. Обложкой занимался Giannis Nakos, делавший оформление для VOMITORY, SUFFOCATION и ACID DEATH.

Отзывы о товаре Blood Red Throne - Siltskin (Brown/Blue Swirl) (3663663023327) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Soulseller
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Soulseller
Barcode
[3663663023327]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Blood Red Throne
Альбом (сингл)
Siltskin
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Scraping Out The Cartilage, Beneath The Means, Husk In The Grain, Necrolysis, Anodyne Rust, Vestigial Remnants, Vermicular Heritage, On These Bones, Marrow Of The Earth
Развернуть
Версия издания
picture, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
BLOOD RED THRONE - норвежская death metal группа, активная с 1998-го года. В дискографии BLOOD RED THRONE дебютное демо "Deathmix 2000" (2000), сплит "A Taste for Butchery" (2002) с SEVERE TORTURE, более десяти синглов и одиннадцать полноформатных альбомов. "Siltskin" - двенадцатый полноформатный альбом BLOOD RED THRONE, вышедший 5-го декабря 2025-го на Soulseller Records. Сведением и мастерингом занимался шведский продюсер Ronnie Bj?rnstr?m (MEZZROW, ex-SOLUTION.45, владелец Bj?rnstr?m Sound & Production), работавший с AEON, CENTINEX, SORCERER и многими другими. Обложкой занимался Giannis Nakos, делавший оформление для VOMITORY, SUFFOCATION и ACID DEATH.
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