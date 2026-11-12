Уцененный товар Солнцезащитные очки Мужские NIKE NIKE MODERN METAL P DZ7367 GREYNKE-2N73675815010 уцененный, 734532
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%5 760 руб. 11 521 руб.
В наличии
Код товара: 734532
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 760 руб. -50%
11 521 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Пол
мужской
Размер линз
58 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
15 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки Мужские NIKE NIKE MODERN METAL P DZ7367 GREYNKE-2N73675815010 уцененный
Причина уценки: незначительные потертости; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, документация
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Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Пол
мужской
Размер линз
58 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
15 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Великобритания
Причина уценки: незначительные потертости; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, документация
Уцененный товар Солнцезащитные очки Мужские NIKE NIKE MODERN METAL P DZ7367 GREYNKE-2N73675815010 уцененный - стоимость товара 5760 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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