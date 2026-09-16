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Уцененный товар Солнцезащитные очки Мужские NIKE NIKE MODERN METAL P DZ7367 GREYNKE-2N73675815010 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 734532
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Уцененный товар Солнцезащитные очки Мужские NIKE NIKE MODERN METAL P DZ7367 GREYNKE-2N73675815010 хорошее состояние, 734532

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Уценка
Солнцезащитные очки Мужские NIKE NIKE MODERN METAL P DZ7367 GREYNKE-2N73675815010 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Солнцезащитные очки Мужские NIKE NIKE MODERN METAL P DZ7367 GREYNKE-2N73675815010 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Солнцезащитные очки Мужские NIKE NIKE MODERN METAL P DZ7367 GREYNKE-2N73675815010 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Солнцезащитные очки Мужские NIKE NIKE MODERN METAL P DZ7367 GREYNKE-2N73675815010 хорошее состояние - фото 4
Уценка
Солнцезащитные очки Мужские NIKE NIKE MODERN METAL P DZ7367 GREYNKE-2N73675815010 хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
  • Солнцезащитные очки Мужские NIKE NIKE MODERN METAL P DZ7367 GREYNKE-2N73675815010 хорошее состояние - фото 1
  • Солнцезащитные очки Мужские NIKE NIKE MODERN METAL P DZ7367 GREYNKE-2N73675815010 хорошее состояние - фото 2
  • Солнцезащитные очки Мужские NIKE NIKE MODERN METAL P DZ7367 GREYNKE-2N73675815010 хорошее состояние - фото 3
  • Солнцезащитные очки Мужские NIKE NIKE MODERN METAL P DZ7367 GREYNKE-2N73675815010 хорошее состояние - фото 4
  • Солнцезащитные очки Мужские NIKE NIKE MODERN METAL P DZ7367 GREYNKE-2N73675815010 хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
6 910 руб.  11 521 руб. 
Начислим 111 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734532
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки Мужские NIKE NIKE MODERN METAL P DZ7367 GREYNKE-2N73675815010 хорошее состояние
6 910 руб. -40%
11 521 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NIKE
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Пол
мужской
Размер линз
58 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
15 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки Мужские NIKE NIKE MODERN METAL P DZ7367 GREYNKE-2N73675815010 хорошее состояние

Причина уценки: незначительные потертости; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Солнцезащитные очки Мужские NIKE NIKE MODERN METAL P DZ7367 GREYNKE-2N73675815010 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
NIKE
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Пол
мужской
Размер линз
58 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
15 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Великобритания
Описание
Причина уценки: незначительные потертости; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Солнцезащитные очки Мужские NIKE NIKE MODERN METAL P DZ7367 GREYNKE-2N73675815010 хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6910 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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