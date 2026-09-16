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Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Calvin Klein CK23510S BLACK CKL-2235105219001 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 734531
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Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Calvin Klein CK23510S BLACK CKL-2235105219001 хорошее состояние, 734531

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Солнцезащитные очки унисекс Calvin Klein CK23510S BLACK CKL-2235105219001 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Солнцезащитные очки унисекс Calvin Klein CK23510S BLACK CKL-2235105219001 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Солнцезащитные очки унисекс Calvin Klein CK23510S BLACK CKL-2235105219001 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Солнцезащитные очки унисекс Calvin Klein CK23510S BLACK CKL-2235105219001 хорошее состояние - фото 4
Уценка
Солнцезащитные очки унисекс Calvin Klein CK23510S BLACK CKL-2235105219001 хорошее состояние - фото 5
Уценка
Солнцезащитные очки унисекс Calvin Klein CK23510S BLACK CKL-2235105219001 хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
  • Солнцезащитные очки унисекс Calvin Klein CK23510S BLACK CKL-2235105219001 хорошее состояние - фото 1
  • Солнцезащитные очки унисекс Calvin Klein CK23510S BLACK CKL-2235105219001 хорошее состояние - фото 2
  • Солнцезащитные очки унисекс Calvin Klein CK23510S BLACK CKL-2235105219001 хорошее состояние - фото 3
  • Солнцезащитные очки унисекс Calvin Klein CK23510S BLACK CKL-2235105219001 хорошее состояние - фото 4
  • Солнцезащитные очки унисекс Calvin Klein CK23510S BLACK CKL-2235105219001 хорошее состояние - фото 5
  • Солнцезащитные очки унисекс Calvin Klein CK23510S BLACK CKL-2235105219001 хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
6 920 руб.  11 530 руб. 
Начислим 111 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734531
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки унисекс Calvin Klein CK23510S BLACK CKL-2235105219001 хорошее состояние
6 920 руб. -40%
11 530 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Calvin Klein
Тип товара
Очки
Материал
пластик/металл
Пол
унисекс
Размер линз
52 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
19 мм
Цвет линз
DARK GREY
Цвет оправы
BLACK
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
16х6х5
Вес, г.
50

Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Calvin Klein CK23510S BLACK CKL-2235105219001 хорошее состояние

Причина уценки: потёртости на чехле: Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Calvin Klein CK23510S BLACK CKL-2235105219001 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Calvin Klein
Тип товара
Очки
Материал
пластик/металл
Пол
унисекс
Размер линз
52 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
19 мм
Цвет линз
DARK GREY
Цвет оправы
BLACK
Страна производитель
Италия
Описание
Причина уценки: потёртости на чехле: Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Calvin Klein CK23510S BLACK CKL-2235105219001 хорошее состояние - стоимость товара 6920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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