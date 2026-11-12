Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Moschino Love MOL056/S Rose Gold (20540700056HA) уцененный, 734530
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%3 820 руб. 7 630 руб.
В наличии
Код товара: 734530
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 820 руб. -50%
7 630 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Пол
женский
Размер линз
56 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
16 мм
Цвет линз
коричневый
Цвет оправы
розовое золото
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Moschino Love MOL056/S Rose Gold (20540700056HA) уцененный
Причина уценки: потертости на чехле; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, салфетка для очков
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Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Пол
женский
Размер линз
56 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
16 мм
Цвет линз
коричневый
Цвет оправы
розовое золото
Страна производитель
Италия
Причина уценки: потертости на чехле; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, салфетка для очков
Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Moschino Love MOL056/S Rose Gold (20540700056HA) уцененный - этот товар вы можете купить по цене 3820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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