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Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Moschino Love MOL056/S Rose Gold (20540700056HA) хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 734530
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Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Moschino Love MOL056/S Rose Gold (20540700056HA) хорошее состояние, 734530

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Солнцезащитные очки женские Moschino Love MOL056/S Rose Gold (20540700056HA) хорошее состояние - фото 1
Уценка
Солнцезащитные очки женские Moschino Love MOL056/S Rose Gold (20540700056HA) хорошее состояние - фото 2
Уценка
Солнцезащитные очки женские Moschino Love MOL056/S Rose Gold (20540700056HA) хорошее состояние - фото 3
Уценка
Солнцезащитные очки женские Moschino Love MOL056/S Rose Gold (20540700056HA) хорошее состояние - фото 4
Уценка
Солнцезащитные очки женские Moschino Love MOL056/S Rose Gold (20540700056HA) хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
  • Солнцезащитные очки женские Moschino Love MOL056/S Rose Gold (20540700056HA) хорошее состояние - фото 1
  • Солнцезащитные очки женские Moschino Love MOL056/S Rose Gold (20540700056HA) хорошее состояние - фото 2
  • Солнцезащитные очки женские Moschino Love MOL056/S Rose Gold (20540700056HA) хорошее состояние - фото 3
  • Солнцезащитные очки женские Moschino Love MOL056/S Rose Gold (20540700056HA) хорошее состояние - фото 4
  • Солнцезащитные очки женские Moschino Love MOL056/S Rose Gold (20540700056HA) хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
4 580 руб.  7 630 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734530
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки женские Moschino Love MOL056/S Rose Gold (20540700056HA) хорошее состояние
4 580 руб. -40%
7 630 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MOSCHINO LOVE
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Пол
женский
Размер линз
56 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
16 мм
Цвет линз
коричневый
Цвет оправы
розовое золото
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Moschino Love MOL056/S Rose Gold (20540700056HA) хорошее состояние

Причина уценки: потертости на чехле; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, салфетка для очков

Отзывы о товаре Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Moschino Love MOL056/S Rose Gold (20540700056HA) хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
MOSCHINO LOVE
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Пол
женский
Размер линз
56 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
16 мм
Цвет линз
коричневый
Цвет оправы
розовое золото
Страна производитель
Италия
Описание
Причина уценки: потертости на чехле; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, салфетка для очков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Moschino Love MOL056/S Rose Gold (20540700056HA) хорошее состояние - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4580 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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