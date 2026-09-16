Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 7051/S Matte Black (20673600357E3) хорошее состояние, 734529
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%3 080 руб. 5 130 руб.
В наличии
Код товара: 734529
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 080 руб. -40%
5 130 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Очки
Frame Color Code
3
Материал
пластик
Пол
унисекс
Поляризация
да
Размер линз
57 мм
Размер заушника
130 мм
Размер моста
19 мм
Цвет линз
GREY POLARIZED HIGH CONTRAST
Цвет оправы
MATTE BLACK
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 7051/S Matte Black (20673600357E3) хорошее состояние
Причина уценки: незначительные потертости; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитСолнцезащитные очки Унисекс CALANDO AT8418 C4 GREEN/LIGHT GREYCD...
-
В наличииЦена 3 440 руб.860 руб. в СплитСолнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 2142/S MT BL BLK PLD-20...
-
В наличииЦена 3 600 руб. 7 690 руб.900 руб. в СплитСолнцезащитные очки унисекс PLD 7042/S ORANG BK PLD-20512669I64M...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитСолнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6198/S/X PEACH PLD-2056...
-
В наличииЦена 4 730 руб. 15 190 руб.1183 руб. в СплитСолнцезащитные очки Унисекс CONVERSE CV104S ELEVATE SATIN GUNMET...
-
В наличииЦена 5 170 руб.1293 руб. в СплитСолнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Fuchsia (206894M...
-
В наличииЦена 5 170 руб.1293 руб. в СплитСолнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6222/S Green (2068941ED...
-
В наличииЦена 6 050 руб. 19 890 руб.1513 руб. в СплитСолнцезащитные очки Унисекс FILA SFI019 SEMI-MATT AZURE/GREYFLA-...
-
В наличииЦена 6 500 руб.1625 руб. в СплитСолнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S GRY GREEN CA...
-
В наличииЦена 6 500 руб.1625 руб. в СплитСолнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S BLCKGREEN CA...
-
В наличииЦена 8 410 руб. 18 890 руб.2103 руб. в СплитСолнцезащитные очки Унисекс CONVERSE CV105S ELEVATE MATTE BLACKC...
-
В наличииЦена 8 450 руб.2113 руб. в СплитСолнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KLJ6147S Lavender (2K...
Бренд
Тип товара
Очки
Frame Color Code
3
Материал
пластик
Пол
унисекс
Поляризация
да
Размер линз
57 мм
Размер заушника
130 мм
Размер моста
19 мм
Цвет линз
GREY POLARIZED HIGH CONTRAST
Цвет оправы
MATTE BLACK
Страна производитель
Китай
Причина уценки: незначительные потертости; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол
Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 7051/S Matte Black (20673600357E3) хорошее состояние - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3080 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 7051/S Matte Black (20673600357E3) хорошее состояние