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Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-040XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-040) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-040XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-040)

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Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-040XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-040) - фото 1
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-040XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-040) - фото 2
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-040XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-040) - фото 3
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-040XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-040) - фото 4
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-040XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-040) - фото 5
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-040XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-040) - фото 6
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-040XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-040) - фото 7
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-040XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-040) - фото 8
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-040XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-040) - фото 9
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-040XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-040) - фото 10
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-040XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-040) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Cyborg A17 AI
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-040XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-040) - фото 1
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-040XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-040) - фото 2
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-040XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-040) - фото 3
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-040XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-040) - фото 4
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-040XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-040) - фото 5
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-040XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-040) - фото 6
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-040XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-040) - фото 7
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-040XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-040) - фото 8
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-040XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-040) - фото 9
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-040XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-040) - фото 10
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-040XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-040) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
135 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734502
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg A17 AI
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
4.2

Описание товара Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-040XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-040)

Ноутбук MSI — это мощное и современное устройство, созданное для тех, кто ищет высокую производительность и надежность в повседневных задачах и развлечениях. Он оснащен процессором AMD Ryzen 7 с тактовой частотой 3,8 ГГц, обеспечивающим быструю обработку данных и отличную многозадачность. С 16 Гб оперативной памяти типа DDR5 вы сможете без труда запускать ресурсоемкие приложения и держать открытыми множество вкладок браузера. Большой экран с диагональю 17,3 дюйма на базе IPS матрицы обеспечивает насыщенные цвета и широкие углы обзора, а разрешение 1920x1080 пикселей гарантирует четкость изображения. Частота обновления экрана 144 Гц делает этот ноутбук отличным выбором для геймеров, обеспечивая плавное отображение динамичных сцен. SSD объемом 1024 Гб подарит вам достаточно места для хранения ваших файлов и улучшенную скорость загрузки системы и приложений. Благодаря поддержке Bluetooth версии 5.3 вы сможете подключать внешние устройства и аксессуары без проводов с максимальным удобством. Ноутбук весит 2,5 кг и имеет стильный черный корпус, что делает его подходящим как для дома, так и для работы в офисе или в дороге. Работает он под управлением операционной системы DOS, что позволяет пользователю установить необходимые программное обеспечение под свои нужды. MSI, известный бренд в мире электроники, гарантирует высокое качество и надежность каждого элемента данного ноутбука.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-040XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-040)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg A17 AI
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Развернуть
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук MSI — это мощное и современное устройство, созданное для тех, кто ищет высокую производительность и надежность в повседневных задачах и развлечениях. Он оснащен процессором AMD Ryzen 7 с тактовой частотой 3,8 ГГц, обеспечивающим быструю обработку данных и отличную многозадачность. С 16 Гб оперативной памяти типа DDR5 вы сможете без труда запускать ресурсоемкие приложения и держать открытыми множество вкладок браузера. Большой экран с диагональю 17,3 дюйма на базе IPS матрицы обеспечивает насыщенные цвета и широкие углы обзора, а разрешение 1920x1080 пикселей гарантирует четкость изображения. Частота обновления экрана 144 Гц делает этот ноутбук отличным выбором для геймеров, обеспечивая плавное отображение динамичных сцен. SSD объемом 1024 Гб подарит вам достаточно места для хранения ваших файлов и улучшенную скорость загрузки системы и приложений. Благодаря поддержке Bluetooth версии 5.3 вы сможете подключать внешние устройства и аксессуары без проводов с максимальным удобством. Ноутбук весит 2,5 кг и имеет стильный черный корпус, что делает его подходящим как для дома, так и для работы в офисе или в дороге. Работает он под управлением операционной системы DOS, что позволяет пользователю установить необходимые программное обеспечение под свои нужды. MSI, известный бренд в мире электроники, гарантирует высокое качество и надежность каждого элемента данного ноутбука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-040XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-040) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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