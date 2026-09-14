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Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (D0UU5ET) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (D0UU5ET)

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Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (D0UU5ET) - фото 1
Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (D0UU5ET) - фото 2
Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (D0UU5ET) - фото 3
Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (D0UU5ET) - фото 4
Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (D0UU5ET) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ProBook 4 G1i
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (D0UU5ET) - фото 1
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (D0UU5ET) - фото 2
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (D0UU5ET) - фото 3
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (D0UU5ET) - фото 4
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (D0UU5ET) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
121 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734501
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ProBook 4 G1i
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.65

Описание товара Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (D0UU5ET)

Ноутбук HP представляет собой современное решение для тех, кто ценит производительность и стиль. Оснащенный 12-ядерным процессором от Intel и внушительными 32 ГБ оперативной памяти, этот ноутбук обеспечивает плавную и быструю работу даже с самыми ресурсоемкими задачами. Экран с диагональю 16 дюймов и разрешением 1920x1200, выполненный на базе IPS-матрицы, гарантирует яркие цвета и широкие углы обзора, что идеально подходит для работы с графикой и мультимедиа. Корпус из алюминия не только придает устройству элегантный внешний вид, но и обеспечивает долговечность и надежность. С SSD-накопителем объемом 1024 ГБ вы получите достаточно места для хранения всех ваших файлов и мгновенный доступ к ним. Ноутбук оборудован новейшей версией Bluetooth 5.3, что обеспечивает быстрое и стабильное соединение с внешними устройствами. Дополнительные особенности, такие как подсветка клавиатуры и сканер отпечатка пальца, делают работу на этом устройстве еще более комфортной и безопасной. Ноутбук также оснащен двумя портами USB Type-C, что упрощает подключение периферийных устройств и обеспечивает высокую скорость передачи данных. Его вес в 1,74 кг и тип аккумулятора Li-Pol делают ноутбук легким и удобным для переноски, что особенно важно для мобильных специалистов. Без предустановленной операционной системы, он предоставляет пользователю свободу выбора наиболее подходящего программного обеспечения. Этот ноутбук HP идеально сочетает в себе мощность, портативность и стиль, отвечая ожиданиям самых требовательных пользователей.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (D0UU5ET)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ProBook 4 G1i
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
255U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HP представляет собой современное решение для тех, кто ценит производительность и стиль. Оснащенный 12-ядерным процессором от Intel и внушительными 32 ГБ оперативной памяти, этот ноутбук обеспечивает плавную и быструю работу даже с самыми ресурсоемкими задачами. Экран с диагональю 16 дюймов и разрешением 1920x1200, выполненный на базе IPS-матрицы, гарантирует яркие цвета и широкие углы обзора, что идеально подходит для работы с графикой и мультимедиа. Корпус из алюминия не только придает устройству элегантный внешний вид, но и обеспечивает долговечность и надежность. С SSD-накопителем объемом 1024 ГБ вы получите достаточно места для хранения всех ваших файлов и мгновенный доступ к ним. Ноутбук оборудован новейшей версией Bluetooth 5.3, что обеспечивает быстрое и стабильное соединение с внешними устройствами. Дополнительные особенности, такие как подсветка клавиатуры и сканер отпечатка пальца, делают работу на этом устройстве еще более комфортной и безопасной. Ноутбук также оснащен двумя портами USB Type-C, что упрощает подключение периферийных устройств и обеспечивает высокую скорость передачи данных. Его вес в 1,74 кг и тип аккумулятора Li-Pol делают ноутбук легким и удобным для переноски, что особенно важно для мобильных специалистов. Без предустановленной операционной системы, он предоставляет пользователю свободу выбора наиболее подходящего программного обеспечения. Этот ноутбук HP идеально сочетает в себе мощность, портативность и стиль, отвечая ожиданиям самых требовательных пользователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (D0UU5ET) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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