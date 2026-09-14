Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (D0UU5ET)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (D0UU5ET)
Ноутбук HP представляет собой современное решение для тех, кто ценит производительность и стиль. Оснащенный 12-ядерным процессором от Intel и внушительными 32 ГБ оперативной памяти, этот ноутбук обеспечивает плавную и быструю работу даже с самыми ресурсоемкими задачами. Экран с диагональю 16 дюймов и разрешением 1920x1200, выполненный на базе IPS-матрицы, гарантирует яркие цвета и широкие углы обзора, что идеально подходит для работы с графикой и мультимедиа. Корпус из алюминия не только придает устройству элегантный внешний вид, но и обеспечивает долговечность и надежность. С SSD-накопителем объемом 1024 ГБ вы получите достаточно места для хранения всех ваших файлов и мгновенный доступ к ним. Ноутбук оборудован новейшей версией Bluetooth 5.3, что обеспечивает быстрое и стабильное соединение с внешними устройствами. Дополнительные особенности, такие как подсветка клавиатуры и сканер отпечатка пальца, делают работу на этом устройстве еще более комфортной и безопасной. Ноутбук также оснащен двумя портами USB Type-C, что упрощает подключение периферийных устройств и обеспечивает высокую скорость передачи данных. Его вес в 1,74 кг и тип аккумулятора Li-Pol делают ноутбук легким и удобным для переноски, что особенно важно для мобильных специалистов. Без предустановленной операционной системы, он предоставляет пользователю свободу выбора наиболее подходящего программного обеспечения. Этот ноутбук HP идеально сочетает в себе мощность, портативность и стиль, отвечая ожиданиям самых требовательных пользователей.
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Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (D0UU5ET)