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Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP5ET) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP5ET)

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Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP5ET)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ProBook 460 G11
Операционная система
DOS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734499
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ProBook 460 G11
Операционная система
DOS
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.67

Описание товара Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP5ET)

Ноутбук HP представляет собой мощное и стильное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Этот тонкий и легкий ноутбук весом 1,74 кг обладает диагональю экрана 16 дюймов с разрешением 1920x1200. Экран выполнен по технологии IPS, что обеспечивает великолепное качество изображения с яркими и насыщенными цветами и широкими углами обзора. Корпус ноутбука имеет элегантную серебристую отделку. В основе производительности ноутбука лежит мощный процессор от компании Intel с 12 ядрами, который в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и быстродействующим SSD на 512 Гб обеспечивает высокую скорость обработки данных и дает возможность легко справляться с многозадачностью. Ноутбук также оборудован двумя портами USB Type-C, которые обеспечивают удобное подключение периферийных устройств и быстрое зарядное устройство. Для безопасности ноутбук оснащен сканером отпечатка пальца, обеспечивая надежную защиту ваших данных. Комфорт при работе в условиях недостаточной освещенности позволяет интегрированная подсветка клавиатуры. Ноутбук поддерживает последнюю версию Bluetooth v5.3, позволяя легко подключать беспроводные устройства. Этот ноутбук от HP является идеальным выбором для тех, кто ценит производительность, стиль и инновации в едином устройстве.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP5ET)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ProBook 460 G11
Операционная система
DOS
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Развернуть
Тип аккумулятора
Li-lon
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HP представляет собой мощное и стильное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Этот тонкий и легкий ноутбук весом 1,74 кг обладает диагональю экрана 16 дюймов с разрешением 1920x1200. Экран выполнен по технологии IPS, что обеспечивает великолепное качество изображения с яркими и насыщенными цветами и широкими углами обзора. Корпус ноутбука имеет элегантную серебристую отделку. В основе производительности ноутбука лежит мощный процессор от компании Intel с 12 ядрами, который в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и быстродействующим SSD на 512 Гб обеспечивает высокую скорость обработки данных и дает возможность легко справляться с многозадачностью. Ноутбук также оборудован двумя портами USB Type-C, которые обеспечивают удобное подключение периферийных устройств и быстрое зарядное устройство. Для безопасности ноутбук оснащен сканером отпечатка пальца, обеспечивая надежную защиту ваших данных. Комфорт при работе в условиях недостаточной освещенности позволяет интегрированная подсветка клавиатуры. Ноутбук поддерживает последнюю версию Bluetooth v5.3, позволяя легко подключать беспроводные устройства. Этот ноутбук от HP является идеальным выбором для тех, кто ценит производительность, стиль и инновации в едином устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP5ET) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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