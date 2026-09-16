Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP4ET)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP4ET)
HP предлагает невероятно сбалансированный ноутбук с мощным 12-ядерным процессором Intel Core Ultra 5 — идеальное решение для многозадачности, работы и творчества. Просторный 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 подарит четкое изображение и поможет продуктивно работать с документами, графикой или смотреть любимые фильмы. Объём оперативной памяти — 16 Гб, а современный SSD на 512 Гб гарантируют быструю загрузку и мгновенную реакцию системы. Легкий корпус из алюминия (всего 1,74 кг) делает ноутбук мобильным спутником для поездок и работы в пути. Удобная клавиатура с подсветкой позволит комфортно трудиться в любое время суток. Для надёжной защиты данных встроен сканер отпечатка пальца. Два порта USB Type-C расширяют возможности подключения, а современная версия Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильную и быструю связь с устройствами. Модель поставляется без операционной системы, чтобы вы могли выбрать оптимальное решение для себя.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серебристый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 79 020 руб.19755 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH131 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD5...
-
В наличииЦена 79 650 руб.19913 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook 15 F1505VA-MA929 Intel Core i7-13620H/16Gb...
-
В наличииЦена 80 520 руб.20130 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16...
-
В наличииЦена 80 840 руб.20210 руб. в СплитНоутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-57PK Core 5 210H 16Gb SSD512Gb ...
-
В наличииЦена 82 260 руб.20565 руб. в СплитНоутбук Asus Expertbook 15.6" P1503CVA-I716512B0D IPSl Core 7 24...
-
В наличииЦена 82 260 руб.20565 руб. в СплитASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6" {FHD IP...
-
В наличииЦена 82 420 руб.20605 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 82 420 руб.20605 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF076 14" OLED Core Ultra 5 32...
-
В наличииЦена 83 070 руб.20768 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 83 070 руб.20768 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 83 070 руб.20768 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel G...
-
В наличииЦена 83 210 руб.20803 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серебристый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (D2FP4ET)