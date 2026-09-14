Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-WH94 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (90NR0L67-M004S0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-WH94 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (90NR0L67-M004S0)
Ноутбук Asus представляет собой идеальное сочетание производительности и современного дизайна. Оснащённый процессором от AMD, этот мощный ноутбук станет надежным помощником для работы и развлечений. С новой версией Bluetooth 5.3 вы сможете без труда подключать все необходимые устройства, обеспечивая при этом стабильное и быстрое соединение. При весе всего 2,5 кг и диагонали экрана 16 дюймов, ноутбук достаточно портативен, чтобы сопровождать вас в любых поездках. Высокое разрешение экрана 2560x1600 и частота обновления 240 Гц обеспечивают невероятную четкость изображения и плавность в движении, что особенно важно для игр и просмотра видео. С оснащением быстрой и современной оперативной памятью DDR5 объемом 16 Гб, можно уверенно запускать несколько ресурсоёмких приложений одновременно. Устройство также может похвастаться SSD на 1024 Гб, обеспечивая молниеносную скорость загрузки и обширные возможности для хранения данных. Для наиболее требовательных к визуальному контенту пользователей предусмотрена дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти, что гарантирует превосходную графическую производительность. Богатые возможности для творчества или безудержные игровые сессии станут доступны благодаря этой мощной графической начинке. Работа под управлением самой актуальной операционной системы Windows 11 Home позволяет пользователям максимально использовать возможности ноутбука, предлагая современный интерфейс и высокую функциональность. Удобная клавиатура с подсветкой улучшает работу в условиях недостаточного освещения, а тип матрицы IPS обеспечивает широкие углы обзора и насыщенные цвета. Этот ноутбук Asus ориентирован на пользователей, которым важны производительность, визуальная составляющая и универсальность. Он идеально подходит как для профессионалов, так и для геймеров, стремящихся извлечь максимум из своих устройств.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, AMD Ryzen 9, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Мощные, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 158 330 руб.39583 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST786X 14" 3K OLED Core Ultra 9...
-
В наличииЦена 164 850 руб.41213 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad X13 2-in1 G5 13.3" Touch IPS AG 100sRGB ...
-
В наличииЦена 165 000 руб.41250 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14" 2.8K OLED U7-255H 16Gb/ 512...
-
В наличииЦена 171 420 руб.42855 руб. в СплитНоутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA Ge...
-
В наличииЦена 174 360 руб.43590 руб. в СплитLenovo ThinkPad T14 G6 [21QC007UCD] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 14" {WUXGA ...
-
В наличииЦена 176 170 руб.44043 руб. в СплитНоутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/3...
-
В наличииЦена 178 470 руб.44618 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1T...
-
В наличииЦена 182 300 руб.45575 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD...
-
В наличииЦена 182 520 руб.45630 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook S 16 OLED UM5606GA-SS261W Ryzen AI 9 465 32...
-
В наличииЦена 188 140 руб.47035 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 268V 32Gb SSD1Tb In...
-
В наличииЦена 193 790 руб.48448 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16" IPS 3K Ul9 285H/3...
-
В наличииЦена 195 780 руб.48945 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14" Touch Ult...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, AMD Ryzen 9, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Мощные, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-WH94 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (90NR0L67-M004S0)