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Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-WH94 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (90NR0L67-M004S0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-WH94 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (90NR0L67-M004S0)

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Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-WH94 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (90NR0L67-M004S0) - фото 1
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-WH94 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (90NR0L67-M004S0) - фото 2
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-WH94 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (90NR0L67-M004S0) - фото 3
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-WH94 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (90NR0L67-M004S0) - фото 4
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-WH94 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (90NR0L67-M004S0) - фото 5
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-WH94 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (90NR0L67-M004S0) - фото 6
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-WH94 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (90NR0L67-M004S0) - фото 7
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-WH94 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (90NR0L67-M004S0) - фото 8
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-WH94 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (90NR0L67-M004S0) - фото 9
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-WH94 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (90NR0L67-M004S0) - фото 10
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-WH94 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (90NR0L67-M004S0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
ASUS ROG Strix G16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-WH94 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (90NR0L67-M004S0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-WH94 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (90NR0L67-M004S0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-WH94 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (90NR0L67-M004S0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-WH94 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (90NR0L67-M004S0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-WH94 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (90NR0L67-M004S0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-WH94 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (90NR0L67-M004S0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-WH94 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (90NR0L67-M004S0) - фото 7
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-WH94 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (90NR0L67-M004S0) - фото 8
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-WH94 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (90NR0L67-M004S0) - фото 9
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-WH94 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (90NR0L67-M004S0) - фото 10
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-WH94 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (90NR0L67-M004S0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
164 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734496
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS ROG Strix G16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
8940HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
4.63

Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-WH94 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (90NR0L67-M004S0)

Ноутбук Asus представляет собой идеальное сочетание производительности и современного дизайна. Оснащённый процессором от AMD, этот мощный ноутбук станет надежным помощником для работы и развлечений. С новой версией Bluetooth 5.3 вы сможете без труда подключать все необходимые устройства, обеспечивая при этом стабильное и быстрое соединение. При весе всего 2,5 кг и диагонали экрана 16 дюймов, ноутбук достаточно портативен, чтобы сопровождать вас в любых поездках. Высокое разрешение экрана 2560x1600 и частота обновления 240 Гц обеспечивают невероятную четкость изображения и плавность в движении, что особенно важно для игр и просмотра видео. С оснащением быстрой и современной оперативной памятью DDR5 объемом 16 Гб, можно уверенно запускать несколько ресурсоёмких приложений одновременно. Устройство также может похвастаться SSD на 1024 Гб, обеспечивая молниеносную скорость загрузки и обширные возможности для хранения данных. Для наиболее требовательных к визуальному контенту пользователей предусмотрена дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти, что гарантирует превосходную графическую производительность. Богатые возможности для творчества или безудержные игровые сессии станут доступны благодаря этой мощной графической начинке. Работа под управлением самой актуальной операционной системы Windows 11 Home позволяет пользователям максимально использовать возможности ноутбука, предлагая современный интерфейс и высокую функциональность. Удобная клавиатура с подсветкой улучшает работу в условиях недостаточного освещения, а тип матрицы IPS обеспечивает широкие углы обзора и насыщенные цвета. Этот ноутбук Asus ориентирован на пользователей, которым важны производительность, визуальная составляющая и универсальность. Он идеально подходит как для профессионалов, так и для геймеров, стремящихся извлечь максимум из своих устройств.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-WH94 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (90NR0L67-M004S0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS ROG Strix G16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Развернуть
Модель процессора
8940HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus представляет собой идеальное сочетание производительности и современного дизайна. Оснащённый процессором от AMD, этот мощный ноутбук станет надежным помощником для работы и развлечений. С новой версией Bluetooth 5.3 вы сможете без труда подключать все необходимые устройства, обеспечивая при этом стабильное и быстрое соединение. При весе всего 2,5 кг и диагонали экрана 16 дюймов, ноутбук достаточно портативен, чтобы сопровождать вас в любых поездках. Высокое разрешение экрана 2560x1600 и частота обновления 240 Гц обеспечивают невероятную четкость изображения и плавность в движении, что особенно важно для игр и просмотра видео. С оснащением быстрой и современной оперативной памятью DDR5 объемом 16 Гб, можно уверенно запускать несколько ресурсоёмких приложений одновременно. Устройство также может похвастаться SSD на 1024 Гб, обеспечивая молниеносную скорость загрузки и обширные возможности для хранения данных. Для наиболее требовательных к визуальному контенту пользователей предусмотрена дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти, что гарантирует превосходную графическую производительность. Богатые возможности для творчества или безудержные игровые сессии станут доступны благодаря этой мощной графической начинке. Работа под управлением самой актуальной операционной системы Windows 11 Home позволяет пользователям максимально использовать возможности ноутбука, предлагая современный интерфейс и высокую функциональность. Удобная клавиатура с подсветкой улучшает работу в условиях недостаточного освещения, а тип матрицы IPS обеспечивает широкие углы обзора и насыщенные цвета. Этот ноутбук Asus ориентирован на пользователей, которым важны производительность, визуальная составляющая и универсальность. Он идеально подходит как для профессионалов, так и для геймеров, стремящихся извлечь максимум из своих устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-WH94 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home Multi Language grey WiFi BT Cam (90NR0L67-M004S0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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