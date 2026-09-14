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Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WJ-1050RU Core Ultra 9 290HX Plus 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (9S7-182462-1050) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WJ-1050RU Core Ultra 9 290HX Plus 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (9S7-182462-1050)

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Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WJ-1050RU Core Ultra 9 290HX Plus 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (9S7-182462-1050) - фото 1
Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WJ-1050RU Core Ultra 9 290HX Plus 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (9S7-182462-1050) - фото 2
Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WJ-1050RU Core Ultra 9 290HX Plus 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (9S7-182462-1050) - фото 3
Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WJ-1050RU Core Ultra 9 290HX Plus 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (9S7-182462-1050) - фото 4
Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WJ-1050RU Core Ultra 9 290HX Plus 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (9S7-182462-1050) - фото 5
Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WJ-1050RU Core Ultra 9 290HX Plus 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (9S7-182462-1050) - фото 6
Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WJ-1050RU Core Ultra 9 290HX Plus 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (9S7-182462-1050) - фото 7
Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WJ-1050RU Core Ultra 9 290HX Plus 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (9S7-182462-1050) - фото 8
Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WJ-1050RU Core Ultra 9 290HX Plus 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (9S7-182462-1050) - фото 9
Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WJ-1050RU Core Ultra 9 290HX Plus 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (9S7-182462-1050) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Raider 18
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Объем SSD
2048 Гб
  • Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WJ-1050RU Core Ultra 9 290HX Plus 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (9S7-182462-1050) - фото 1
  • Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WJ-1050RU Core Ultra 9 290HX Plus 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (9S7-182462-1050) - фото 2
  • Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WJ-1050RU Core Ultra 9 290HX Plus 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (9S7-182462-1050) - фото 3
  • Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WJ-1050RU Core Ultra 9 290HX Plus 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (9S7-182462-1050) - фото 4
  • Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WJ-1050RU Core Ultra 9 290HX Plus 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (9S7-182462-1050) - фото 5
  • Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WJ-1050RU Core Ultra 9 290HX Plus 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (9S7-182462-1050) - фото 6
  • Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WJ-1050RU Core Ultra 9 290HX Plus 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (9S7-182462-1050) - фото 7
  • Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WJ-1050RU Core Ultra 9 290HX Plus 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (9S7-182462-1050) - фото 8
  • Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WJ-1050RU Core Ultra 9 290HX Plus 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (9S7-182462-1050) - фото 9
  • Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WJ-1050RU Core Ultra 9 290HX Plus 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (9S7-182462-1050) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
464 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734495
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Raider 18
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
290HX Plus
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5090
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99.9 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
6.63

Описание товара Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WJ-1050RU Core Ultra 9 290HX Plus 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (9S7-182462-1050)

Этот ноутбук MSI создан для тех, кто ждёт невозможного: 18-дюймовый экран с восхитительным разрешением 3840x2400 погружает в детали, а целых 24 ядра процессора Intel и 64 Гб оперативной памяти разгоняют любую задачу — от тяжёлого монтажа до игр на ультра-настройках. 2 ТБ SSD обеспечивают впечатляющий запас скорости и места для хранения, а 24 Гб видеопамяти справятся с современными графическими вызовами. Благодаря весу 3,6 кг ноутбук остаётся достаточно мобильным для тех, кто не сидит на месте, а корпус из алюминия — признак надёжности и премиального стиля. Встроенный кард-ридер и два порта USB Type-C делают любые подключения удобными, а сканер отпечатка пальца бережёт ваши данные. Подсветка клавиатуры добавляет комфорта при работе в тёмное время, а Windows 11 Home — сразу готова к продуктивности из коробки. Bluetooth v5.4 подарит быстрые и стабильные беспроводные соединения.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WJ-1050RU Core Ultra 9 290HX Plus 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (9S7-182462-1050)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Raider 18
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
290HX Plus
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5090
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99.9 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук MSI создан для тех, кто ждёт невозможного: 18-дюймовый экран с восхитительным разрешением 3840x2400 погружает в детали, а целых 24 ядра процессора Intel и 64 Гб оперативной памяти разгоняют любую задачу — от тяжёлого монтажа до игр на ультра-настройках. 2 ТБ SSD обеспечивают впечатляющий запас скорости и места для хранения, а 24 Гб видеопамяти справятся с современными графическими вызовами. Благодаря весу 3,6 кг ноутбук остаётся достаточно мобильным для тех, кто не сидит на месте, а корпус из алюминия — признак надёжности и премиального стиля. Встроенный кард-ридер и два порта USB Type-C делают любые подключения удобными, а сканер отпечатка пальца бережёт ваши данные. Подсветка клавиатуры добавляет комфорта при работе в тёмное время, а Windows 11 Home — сразу готова к продуктивности из коробки. Bluetooth v5.4 подарит быстрые и стабильные беспроводные соединения.
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Отзывы


Ноутбук MSI Raider 18 Max HX A2WJ-1050RU Core Ultra 9 290HX Plus 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (9S7-182462-1050) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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