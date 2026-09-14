Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 24Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE64LL/A)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 24Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE64LL/A)
Этот ноутбук Apple идеально сочетает компактные размеры и достаточную производительность для серьезных задач. Легкий вес — всего 1,55 кг — превращает его в удобного спутника для учебы, работы и поездок. 14,2-дюймовый экран с кристально четким разрешением 3024x1964 подарит удовольствие от просмотра фото, видео и работы с графикой. Большой SSD на 1024 Гб снимет все вопросы с хранением данных, а 24 Гб оперативной памяти обеспечивают молниеносную работу без задержек. Великолепно реализована практичность: встроенный кард-ридер ускоряет обмен фотографиями и файлами. Подсветка клавиатуры позволяет работать ночью, а сканер отпечатка пальца добавляет удобство и безопасность. Алюминиевый корпус придаёт прочность и элегантность. Мощный аккумулятор Li-Pol — для длительных сессий без подзарядки. Мгновенное подключение аксессуаров обеспечивает актуальная версия Bluetooth v5.3. Ноутбук Apple с Mac OS — современное решение для требовательных пользователей.
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Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серебристый, Для программирования, Для дизайнера, Для работы, IPS, для студента, для школы и школьника
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Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серебристый, Для программирования, Для дизайнера, Для работы, IPS, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 24Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE64LL/A)