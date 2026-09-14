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Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 24Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE64LL/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 24Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE64LL/A)

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Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 24Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE64LL/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 24Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE64LL/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 24Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE64LL/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 24Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE64LL/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 24Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE64LL/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Объем оперативной памяти
24 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 24Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE64LL/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 24Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE64LL/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 24Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE64LL/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 24Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE64LL/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 24Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE64LL/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
194 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734490
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
M5
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI, 3 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 24Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE64LL/A)

Этот ноутбук Apple идеально сочетает компактные размеры и достаточную производительность для серьезных задач. Легкий вес — всего 1,55 кг — превращает его в удобного спутника для учебы, работы и поездок. 14,2-дюймовый экран с кристально четким разрешением 3024x1964 подарит удовольствие от просмотра фото, видео и работы с графикой. Большой SSD на 1024 Гб снимет все вопросы с хранением данных, а 24 Гб оперативной памяти обеспечивают молниеносную работу без задержек. Великолепно реализована практичность: встроенный кард-ридер ускоряет обмен фотографиями и файлами. Подсветка клавиатуры позволяет работать ночью, а сканер отпечатка пальца добавляет удобство и безопасность. Алюминиевый корпус придаёт прочность и элегантность. Мощный аккумулятор Li-Pol — для длительных сессий без подзарядки. Мгновенное подключение аксессуаров обеспечивает актуальная версия Bluetooth v5.3. Ноутбук Apple с Mac OS — современное решение для требовательных пользователей.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 24Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE64LL/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
M5
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI, 3 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Apple идеально сочетает компактные размеры и достаточную производительность для серьезных задач. Легкий вес — всего 1,55 кг — превращает его в удобного спутника для учебы, работы и поездок. 14,2-дюймовый экран с кристально четким разрешением 3024x1964 подарит удовольствие от просмотра фото, видео и работы с графикой. Большой SSD на 1024 Гб снимет все вопросы с хранением данных, а 24 Гб оперативной памяти обеспечивают молниеносную работу без задержек. Великолепно реализована практичность: встроенный кард-ридер ускоряет обмен фотографиями и файлами. Подсветка клавиатуры позволяет работать ночью, а сканер отпечатка пальца добавляет удобство и безопасность. Алюминиевый корпус придаёт прочность и элегантность. Мощный аккумулятор Li-Pol — для длительных сессий без подзарядки. Мгновенное подключение аксессуаров обеспечивает актуальная версия Bluetooth v5.3. Ноутбук Apple с Mac OS — современное решение для требовательных пользователей.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 24Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MDE64LL/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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