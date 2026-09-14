Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 24Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE34LL/A)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 24Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE34LL/A)
Компактный и лёгкий ультрабук Apple весит всего 1,55 кг — идеален для тех, кто всегда в движении. Большой 14,2-дюймовый экран с четким разрешением 3024x1964 идеально подходит для работы с графикой, просмотра контента или многозадачной работы. Мощный процессор серии Apple M5 и внушительные 24 Гб оперативной памяти позволят легко справиться с любыми задачами, а встроенный SSD на 1024 Гб обеспечит мгновенный доступ к вашим файлам и приложениям. Поддержка Bluetooth v5.3 и три разъёма USB Type-C добавляют свобод и удобства в подключении аксессуаров. Встроенный кард-ридер будет особо полезен для любителей фото и видео. Металлический корпус сочетается с изысканным дизайном и прочностью. Подсветка клавиатуры позволит с комфортом работать даже ночью, а сканер отпечатка пальца обеспечит быстрое и безопасное включение. Ультрабук работает на Mac OS для максимальной производительности.
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Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 24Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS black WiFi BT Cam (MDE34LL/A)