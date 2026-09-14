Top.Mail.Ru
Ноутбук HP EliteBook 660 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (C9SB7U8) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук HP EliteBook 660 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (C9SB7U8)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук HP EliteBook 660 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (C9SB7U8)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook 660 G11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734487
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook 660 G11
Частота обновления экрана
60
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Тип накопителя
SSD
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.7

Описание товара Ноутбук HP EliteBook 660 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (C9SB7U8)

Представляем вам ноутбук HP — стильное и мощное решение для современных пользователей, стремящихся к высокой производительности и портативности. Этот ноутбук обладает рядом впечатляющих характеристик, делающих его отличным выбором как для работы, так и для развлечений. Сердцем ноутбука является 12-ядерный процессор Intel с тактовой частотой 1,3 ГГц, обеспечивающий высокую скорость обработки данных и плавную работу в многозадачном режиме. С объемом оперативной памяти 16 Гб типа DDR5 и интегрированным SSD накопителем на 512 Гб, этот ноутбук гарантирует быструю загрузку операционной системы Windows 11 Pro и эффективное хранение ваших данных. Экран диагональю 16 дюймов с разрешением 1920x1200 пикселей — это ваш идеальный спутник для просмотра мультимедийного контента и работы с графикой. Матрица IPS обеспечивает яркие цвета и широкие углы обзора, а частота обновления в 60 Гц обеспечивает плавное изображение. Для беспроводного подключения ноутбук поддерживает Bluetooth версии 5.3, позволяя легко и просто передавать данные на другие устройства. Стильный серебристый корпус и вес всего 1,74 кг делают этот ноутбук удобным для переноски, добавляя элемент элегантности вашему имиджу. Не упустите возможность стать владельцем этого многофункционального устройства, идеально подходящего для любых задач.

Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 660 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (C9SB7U8)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook 660 G11
Частота обновления экрана
60
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Тип накопителя
SSD
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Развернуть
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам ноутбук HP — стильное и мощное решение для современных пользователей, стремящихся к высокой производительности и портативности. Этот ноутбук обладает рядом впечатляющих характеристик, делающих его отличным выбором как для работы, так и для развлечений. Сердцем ноутбука является 12-ядерный процессор Intel с тактовой частотой 1,3 ГГц, обеспечивающий высокую скорость обработки данных и плавную работу в многозадачном режиме. С объемом оперативной памяти 16 Гб типа DDR5 и интегрированным SSD накопителем на 512 Гб, этот ноутбук гарантирует быструю загрузку операционной системы Windows 11 Pro и эффективное хранение ваших данных. Экран диагональю 16 дюймов с разрешением 1920x1200 пикселей — это ваш идеальный спутник для просмотра мультимедийного контента и работы с графикой. Матрица IPS обеспечивает яркие цвета и широкие углы обзора, а частота обновления в 60 Гц обеспечивает плавное изображение. Для беспроводного подключения ноутбук поддерживает Bluetooth версии 5.3, позволяя легко и просто передавать данные на другие устройства. Стильный серебристый корпус и вес всего 1,74 кг делают этот ноутбук удобным для переноски, добавляя элемент элегантности вашему имиджу. Не упустите возможность стать владельцем этого многофункционального устройства, идеально подходящего для любых задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP EliteBook 660 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (C9SB7U8) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...