Ноутбук HP EliteBook 660 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (C9SB7U8)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP EliteBook 660 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (C9SB7U8)
Представляем вам ноутбук HP — стильное и мощное решение для современных пользователей, стремящихся к высокой производительности и портативности. Этот ноутбук обладает рядом впечатляющих характеристик, делающих его отличным выбором как для работы, так и для развлечений. Сердцем ноутбука является 12-ядерный процессор Intel с тактовой частотой 1,3 ГГц, обеспечивающий высокую скорость обработки данных и плавную работу в многозадачном режиме. С объемом оперативной памяти 16 Гб типа DDR5 и интегрированным SSD накопителем на 512 Гб, этот ноутбук гарантирует быструю загрузку операционной системы Windows 11 Pro и эффективное хранение ваших данных. Экран диагональю 16 дюймов с разрешением 1920x1200 пикселей — это ваш идеальный спутник для просмотра мультимедийного контента и работы с графикой. Матрица IPS обеспечивает яркие цвета и широкие углы обзора, а частота обновления в 60 Гц обеспечивает плавное изображение. Для беспроводного подключения ноутбук поддерживает Bluetooth версии 5.3, позволяя легко и просто передавать данные на другие устройства. Стильный серебристый корпус и вес всего 1,74 кг делают этот ноутбук удобным для переноски, добавляя элемент элегантности вашему имиджу. Не упустите возможность стать владельцем этого многофункционального устройства, идеально подходящего для любых задач.
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