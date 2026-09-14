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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
277 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734486
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Описание товара Ноутбук HP ZBook 8 G1i Core Ultra 7 265H 32Gb SSD1Tb NVIDIA RTX 500 Ada 4Gb 16" IPS WQUXGA (3840x2400) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (BX7V8UT)
Этот ноутбук HP создан быть мощным союзником для тех, кто ставит амбициозные задачи. 16-дюймовый экран с невероятным разрешением 3840x2400 подарит по-настоящему яркое и детализированное изображение — идеально для работы с графикой, мультимедиа или просто для комфорта глаз. Лёгкий алюминиевый корпус весит всего 1,76 кг, так что брать устройство с собой легко и удобно.
Процессор Intel Core Ultra 7 с 16 ядрами и внушительные 32 Гб оперативной памяти — залог плавной работы даже с самыми тяжёлыми приложениями и многозадачностью. SSD на 1024 Гб обеспечивает молниеносную загрузку системы и огромный запас для хранения файлов. 4 Гб видеопамяти подойдут для графических и офисных задач.
Операционная система Windows 11 Pro открывает расширенные возможности для бизнеса и стандарты безопасности, а сканер отпечатка пальца подарит удобный способ защиты данных. Аккумулятор Li-Pol позволит работать без лишних проводов, а современный Bluetooth v5.3 обеспечивает стабильное подключение аксессуаров. Мощный, стильный и удобный — этот ноутбук настроен на эффективную работу и ежедневные победы!
Этот ноутбук HP создан быть мощным союзником для тех, кто ставит амбициозные задачи. 16-дюймовый экран с невероятным разрешением 3840x2400 подарит по-настоящему яркое и детализированное изображение — идеально для работы с графикой, мультимедиа или просто для комфорта глаз. Лёгкий алюминиевый корпус весит всего 1,76 кг, так что брать устройство с собой легко и удобно.
Процессор Intel Core Ultra 7 с 16 ядрами и внушительные 32 Гб оперативной памяти — залог плавной работы даже с самыми тяжёлыми приложениями и многозадачностью. SSD на 1024 Гб обеспечивает молниеносную загрузку системы и огромный запас для хранения файлов. 4 Гб видеопамяти подойдут для графических и офисных задач.
Операционная система Windows 11 Pro открывает расширенные возможности для бизнеса и стандарты безопасности, а сканер отпечатка пальца подарит удобный способ защиты данных. Аккумулятор Li-Pol позволит работать без лишних проводов, а современный Bluetooth v5.3 обеспечивает стабильное подключение аксессуаров. Мощный, стильный и удобный — этот ноутбук настроен на эффективную работу и ежедневные победы!
Ноутбук HP ZBook 8 G1i Core Ultra 7 265H 32Gb SSD1Tb NVIDIA RTX 500 Ada 4Gb 16" IPS WQUXGA (3840x2400) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (BX7V8UT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук HP ZBook 8 G1i Core Ultra 7 265H 32Gb SSD1Tb NVIDIA RTX 500 Ada 4Gb 16" IPS WQUXGA (3840x2400) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (BX7V8UT)