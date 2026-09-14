Ноутбук HP ProBook 4 G1a Ryzen 5 230 16Gb SSD256Gb AMD Radeon 760M 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BM2S8UT)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук HP ProBook 4 G1a Ryzen 5 230 16Gb SSD256Gb AMD Radeon 760M 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BM2S8UT)
Ноутбук HP – это сочетание современных технологий и элегантного дизайна, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. С экраном диагональю 16 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей этот ноутбук обеспечивает четкое и яркое изображение благодаря IPS-матрице, что делает его идеальным выбором для работы с графикой, просмотра фильмов и игр. В основе производительности ноутбука лежит шестиядерный процессор от AMD, который в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и высокопроизводительным графическим контроллером AMD Radeon 760M делает данный ноутбук мощным инструментом для многозадачности и обработки ресурсоемких приложений. Вес устройства составляет всего 1,75 кг, что делает его удобным для переноски. Корпус выполнен из алюминия, что обеспечивает легкость и прочность конструкции. Безупречный стиль дополняется наличием подсветки клавиатуры, что добавляет комфорта при работе в условиях низкой освещенности. Ноутбук оснащен встроенным SSD-диском объемом 256 ГБ, который обеспечивает молниеносную скорость загрузки и хранения данных. Операционная система Windows 11 Pro предлагает передовые функции для профессионального использования и максимальной продуктивности. Для подключения разнообразных устройств доступны два порта USB Type-C. Поддержка Bluetooth версии 5.3 обеспечивает быстрые и стабильные беспроводные соединения с периферийными устройствами. Кроме того, благодаря аккумулятору типа Li-Pol, ноутбук обеспечивает длительное время автономной работы, позволяя пользователям оставаться мобильными. Этот ноутбук HP – надежный спутник для профессионалов, студентов и всех, кому требуется мощный и стильный инструмент в повседневной жизни.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, AMD Ryzen 5, Для работы, для студента, для школы и школьника
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 61 760 руб.15440 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-I58512BDD Core 5 210H 8Gb SS...
-
В наличииЦена 61 760 руб.15440 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6" FHD 5 12...
-
В наличииЦена 61 920 руб.15480 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16...
-
В наличииЦена 62 390 руб.15598 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (...
-
В наличииЦена 62 560 руб.15640 руб. в СплитLenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16" {WU...
-
В наличииЦена 63 500 руб.15875 руб. в СплитНоутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" Core i5-13420H 16Gb, SSD 512Gb B...
-
В наличииЦена 63 680 руб. 97 190 руб.15920 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 640 G10 14" (818C3EA)
-
В наличииЦена 64 370 руб.16093 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 64 860 руб.16215 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Intel Core i5-13420H/16Gb/...
-
В наличииЦена 64 920 руб.16230 руб. в СплитНоутбук Acer AL15-61P-R83Y AMD Ryzen 5 8640HS/16Gb/512Gb SSD/15....
-
В наличииЦена 65 410 руб.16353 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ058 Core 5 320 16Gb SSD512Gb ...
-
В наличииЦена 65 740 руб.16435 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0'' Liquid Retina A18 ...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, AMD Ryzen 5, Для работы, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 4 G1a Ryzen 5 230 16Gb SSD256Gb AMD Radeon 760M 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BM2S8UT)