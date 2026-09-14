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Ноутбук HP ProBook 4 G1a Ryzen 5 230 16Gb SSD256Gb AMD Radeon 760M 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BM2S8UT) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP ProBook 4 G1a Ryzen 5 230 16Gb SSD256Gb AMD Radeon 760M 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BM2S8UT)

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Ноутбук HP ProBook 4 G1a Ryzen 5 230 16Gb SSD256Gb AMD Radeon 760M 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BM2S8UT)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ProBook 4 G1a
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734484
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ProBook 4 G1a
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Тип накопителя
SSD
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук HP ProBook 4 G1a Ryzen 5 230 16Gb SSD256Gb AMD Radeon 760M 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BM2S8UT)

Ноутбук HP – это сочетание современных технологий и элегантного дизайна, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. С экраном диагональю 16 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей этот ноутбук обеспечивает четкое и яркое изображение благодаря IPS-матрице, что делает его идеальным выбором для работы с графикой, просмотра фильмов и игр. В основе производительности ноутбука лежит шестиядерный процессор от AMD, который в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и высокопроизводительным графическим контроллером AMD Radeon 760M делает данный ноутбук мощным инструментом для многозадачности и обработки ресурсоемких приложений. Вес устройства составляет всего 1,75 кг, что делает его удобным для переноски. Корпус выполнен из алюминия, что обеспечивает легкость и прочность конструкции. Безупречный стиль дополняется наличием подсветки клавиатуры, что добавляет комфорта при работе в условиях низкой освещенности. Ноутбук оснащен встроенным SSD-диском объемом 256 ГБ, который обеспечивает молниеносную скорость загрузки и хранения данных. Операционная система Windows 11 Pro предлагает передовые функции для профессионального использования и максимальной продуктивности. Для подключения разнообразных устройств доступны два порта USB Type-C. Поддержка Bluetooth версии 5.3 обеспечивает быстрые и стабильные беспроводные соединения с периферийными устройствами. Кроме того, благодаря аккумулятору типа Li-Pol, ноутбук обеспечивает длительное время автономной работы, позволяя пользователям оставаться мобильными. Этот ноутбук HP – надежный спутник для профессионалов, студентов и всех, кому требуется мощный и стильный инструмент в повседневной жизни.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 4 G1a Ryzen 5 230 16Gb SSD256Gb AMD Radeon 760M 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BM2S8UT)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ProBook 4 G1a
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Тип накопителя
SSD
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HP – это сочетание современных технологий и элегантного дизайна, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. С экраном диагональю 16 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей этот ноутбук обеспечивает четкое и яркое изображение благодаря IPS-матрице, что делает его идеальным выбором для работы с графикой, просмотра фильмов и игр. В основе производительности ноутбука лежит шестиядерный процессор от AMD, который в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и высокопроизводительным графическим контроллером AMD Radeon 760M делает данный ноутбук мощным инструментом для многозадачности и обработки ресурсоемких приложений. Вес устройства составляет всего 1,75 кг, что делает его удобным для переноски. Корпус выполнен из алюминия, что обеспечивает легкость и прочность конструкции. Безупречный стиль дополняется наличием подсветки клавиатуры, что добавляет комфорта при работе в условиях низкой освещенности. Ноутбук оснащен встроенным SSD-диском объемом 256 ГБ, который обеспечивает молниеносную скорость загрузки и хранения данных. Операционная система Windows 11 Pro предлагает передовые функции для профессионального использования и максимальной продуктивности. Для подключения разнообразных устройств доступны два порта USB Type-C. Поддержка Bluetooth версии 5.3 обеспечивает быстрые и стабильные беспроводные соединения с периферийными устройствами. Кроме того, благодаря аккумулятору типа Li-Pol, ноутбук обеспечивает длительное время автономной работы, позволяя пользователям оставаться мобильными. Этот ноутбук HP – надежный спутник для профессионалов, студентов и всех, кому требуется мощный и стильный инструмент в повседневной жизни.
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Отзывы


Ноутбук HP ProBook 4 G1a Ryzen 5 230 16Gb SSD256Gb AMD Radeon 760M 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BM2S8UT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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