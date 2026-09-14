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Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (C84ZVUA) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (C84ZVUA)

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Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (C84ZVUA) - фото 1
Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (C84ZVUA) - фото 2
Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (C84ZVUA) - фото 3
Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (C84ZVUA) - фото 4
Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (C84ZVUA) - фото 5
Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (C84ZVUA) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP 255R
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (C84ZVUA) - фото 1
  • Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (C84ZVUA) - фото 2
  • Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (C84ZVUA) - фото 3
  • Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (C84ZVUA) - фото 4
  • Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (C84ZVUA) - фото 5
  • Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (C84ZVUA) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734477
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP 255R
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7730U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
41 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.3

Описание товара Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (C84ZVUA)

HP создаёт ноутбук, который сразу выделяется сочетанием лёгкости и производительности. При весе всего 1,52 кг эта модель подходит для активных пользователей: легко брать с собой, не ощущая лишнего груза. Яркий экран 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 порадует чёткой картинкой в работе, учёбе и развлечениях. Мощный 8-ядерный процессор AMD и встроенная видео AMD Radeon Graphics обеспечивают плавную работу приложений — будь то многозадачность или обработка изображений. Быстрый SSD на 512 Гб и внушительные 16 Гб оперативной памяти легко справятся с большими файлами и сложными задачами. Есть современный порт USB Type-C для удобных подключений. Корпус из пластика делает ноутбук практичным и приятным на ощупь. Модель поставляется без предустановленной ОС — можно настроить под себя с нуля. Литий-ионный аккумулятор гарантирует надёжную автономность.

Отзывы о товаре Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (C84ZVUA)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP 255R
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Развернуть
Модель процессора
7730U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
41 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
HP создаёт ноутбук, который сразу выделяется сочетанием лёгкости и производительности. При весе всего 1,52 кг эта модель подходит для активных пользователей: легко брать с собой, не ощущая лишнего груза. Яркий экран 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 порадует чёткой картинкой в работе, учёбе и развлечениях. Мощный 8-ядерный процессор AMD и встроенная видео AMD Radeon Graphics обеспечивают плавную работу приложений — будь то многозадачность или обработка изображений. Быстрый SSD на 512 Гб и внушительные 16 Гб оперативной памяти легко справятся с большими файлами и сложными задачами. Есть современный порт USB Type-C для удобных подключений. Корпус из пластика делает ноутбук практичным и приятным на ощупь. Модель поставляется без предустановленной ОС — можно настроить под себя с нуля. Литий-ионный аккумулятор гарантирует надёжную автономность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (C84ZVUA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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