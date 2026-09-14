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Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" PLS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (NP750XGK-LS2US) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" PLS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (NP750XGK-LS2US)

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Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; PLS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (NP750XGK-LS2US) - фото 1
Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; PLS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (NP750XGK-LS2US) - фото 2
Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; PLS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (NP750XGK-LS2US) - фото 3
Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; PLS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (NP750XGK-LS2US) - фото 4
Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; PLS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (NP750XGK-LS2US) - фото 5
Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; PLS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (NP750XGK-LS2US) - фото 6
Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; PLS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (NP750XGK-LS2US) - фото 7
Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; PLS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (NP750XGK-LS2US) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Samsung Galaxy Book 4 NP750
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; PLS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (NP750XGK-LS2US) - фото 1
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; PLS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (NP750XGK-LS2US) - фото 2
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; PLS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (NP750XGK-LS2US) - фото 3
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; PLS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (NP750XGK-LS2US) - фото 4
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; PLS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (NP750XGK-LS2US) - фото 5
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; PLS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (NP750XGK-LS2US) - фото 6
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; PLS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (NP750XGK-LS2US) - фото 7
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6&quot; PLS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (NP750XGK-LS2US) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734476
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Samsung Galaxy Book 4 NP750
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х6
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" PLS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (NP750XGK-LS2US)

Ноутбук Samsung представляет собой стильное и мощное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Он выполнен в элегантном черном металлическом корпусе, что обеспечивает не только современный дизайн, но и дополнительную защиту. С весом всего 1,55 кг, этот ноутбук легко транспортировать, делая его идеальным выбором для мобильных пользователей. Экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 пикселей и матрицей IPS обеспечивает яркие и четкие изображения, а широкие углы обзора делают работу и просмотр контента комфортным. Мощная конфигурация с процессором от Intel с частотой 1,8 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4X гарантирует плавную работу устройств и производительность в многозадачном режиме. Хранение данных на скоростном SSD-накопителе объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Встроенный кард-ридер добавляет удобство для пользователей, которым нужно быстро перенести файлы с карт памяти. Поддержка Bluetooth версии 5.2 позволяет без труда подключать беспроводные устройства, а встроенный сканер отпечатка пальца гарантирует надежную защиту данных и быстрый доступ к системе. Это многофункциональное устройство от Samsung, обладающее набором современных технологий, идеально подходит для тех, кто ищет надежность, производительность и стиль в одном устройстве.

Отзывы о товаре Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" PLS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (NP750XGK-LS2US)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Samsung Galaxy Book 4 NP750
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Samsung представляет собой стильное и мощное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Он выполнен в элегантном черном металлическом корпусе, что обеспечивает не только современный дизайн, но и дополнительную защиту. С весом всего 1,55 кг, этот ноутбук легко транспортировать, делая его идеальным выбором для мобильных пользователей. Экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 пикселей и матрицей IPS обеспечивает яркие и четкие изображения, а широкие углы обзора делают работу и просмотр контента комфортным. Мощная конфигурация с процессором от Intel с частотой 1,8 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4X гарантирует плавную работу устройств и производительность в многозадачном режиме. Хранение данных на скоростном SSD-накопителе объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Встроенный кард-ридер добавляет удобство для пользователей, которым нужно быстро перенести файлы с карт памяти. Поддержка Bluetooth версии 5.2 позволяет без труда подключать беспроводные устройства, а встроенный сканер отпечатка пальца гарантирует надежную защиту данных и быстрый доступ к системе. Это многофункциональное устройство от Samsung, обладающее набором современных технологий, идеально подходит для тех, кто ищет надежность, производительность и стиль в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" PLS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (NP750XGK-LS2US) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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