Ноутбук Dell Latitude 7450 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (7450-7650)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Dell Latitude 7450 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (7450-7650)
Ноутбук Dell — это идеальный выбор для тех, кто ценит производительность и стиль в легком и компактном корпусе. Этот ноутбук оснащен экраном диагональю 14 дюймов с разрешением 1920x1200, обеспечивая четкое и яркое изображение благодаря IPS-матрице. Корпус из алюминия делает устройство не только стильным, но и прочным, при этом его вес составляет всего 1,33 кг, что делает его отличным вариантом для мобильных пользователей. В основе ноутбука лежит процессор Intel с частотой 1,7 ГГц, который в сочетании с 16 Гб оперативной памяти LPDDR5x обеспечивает высокую скорость работы и многозадачность. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 512 Гб, что обеспечивает молниеносный доступ к данным и программам. Ноутбук работает под управлением операционной системы Windows 11 Pro, предлагая передовые функции для работы и личного использования. Поддержка Bluetooth версии 5.4 обеспечивает надежное и быстрое подключение к периферийным устройствам. Экран с частотой обновления 60 Гц обеспечивает плавное отображение движущихся изображений, делая ноутбук отличным выбором как для работы, так и для развлечений. А элегантный серый цвет корпуса придаёт устройству современный и элегантный вид, подчеркивающий ваш хороший вкус. Dell — это символ качества и надежности, который воплощается в этом ноутбуке, идеально подходящем для современных профессионалов и энтузиастов.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Отзывы о товаре Ноутбук Dell Latitude 7450 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (7450-7650)