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Ноутбук Dell Latitude 7450 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (7450-7650) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Dell Latitude 7450 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (7450-7650)

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Ноутбук Dell Latitude 7450 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (7450-7650) - фото 1
Ноутбук Dell Latitude 7450 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (7450-7650) - фото 2
Ноутбук Dell Latitude 7450 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (7450-7650) - фото 3
Ноутбук Dell Latitude 7450 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (7450-7650) - фото 4
Ноутбук Dell Latitude 7450 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (7450-7650) - фото 5
Ноутбук Dell Latitude 7450 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (7450-7650) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Dell Latitude 7450
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Dell Latitude 7450 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (7450-7650) - фото 1
  • Ноутбук Dell Latitude 7450 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (7450-7650) - фото 2
  • Ноутбук Dell Latitude 7450 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (7450-7650) - фото 3
  • Ноутбук Dell Latitude 7450 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (7450-7650) - фото 4
  • Ноутбук Dell Latitude 7450 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (7450-7650) - фото 5
  • Ноутбук Dell Latitude 7450 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (7450-7650) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
115 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734474
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Характеристики

Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Latitude 7450
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Энергоемкость батареи
57 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Dell Latitude 7450 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (7450-7650)

Ноутбук Dell — это идеальный выбор для тех, кто ценит производительность и стиль в легком и компактном корпусе. Этот ноутбук оснащен экраном диагональю 14 дюймов с разрешением 1920x1200, обеспечивая четкое и яркое изображение благодаря IPS-матрице. Корпус из алюминия делает устройство не только стильным, но и прочным, при этом его вес составляет всего 1,33 кг, что делает его отличным вариантом для мобильных пользователей. В основе ноутбука лежит процессор Intel с частотой 1,7 ГГц, который в сочетании с 16 Гб оперативной памяти LPDDR5x обеспечивает высокую скорость работы и многозадачность. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 512 Гб, что обеспечивает молниеносный доступ к данным и программам. Ноутбук работает под управлением операционной системы Windows 11 Pro, предлагая передовые функции для работы и личного использования. Поддержка Bluetooth версии 5.4 обеспечивает надежное и быстрое подключение к периферийным устройствам. Экран с частотой обновления 60 Гц обеспечивает плавное отображение движущихся изображений, делая ноутбук отличным выбором как для работы, так и для развлечений. А элегантный серый цвет корпуса придаёт устройству современный и элегантный вид, подчеркивающий ваш хороший вкус. Dell — это символ качества и надежности, который воплощается в этом ноутбуке, идеально подходящем для современных профессионалов и энтузиастов.

Отзывы о товаре Ноутбук Dell Latitude 7450 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (7450-7650)




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Характеристики
Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Latitude 7450
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Энергоемкость батареи
57 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Dell — это идеальный выбор для тех, кто ценит производительность и стиль в легком и компактном корпусе. Этот ноутбук оснащен экраном диагональю 14 дюймов с разрешением 1920x1200, обеспечивая четкое и яркое изображение благодаря IPS-матрице. Корпус из алюминия делает устройство не только стильным, но и прочным, при этом его вес составляет всего 1,33 кг, что делает его отличным вариантом для мобильных пользователей. В основе ноутбука лежит процессор Intel с частотой 1,7 ГГц, который в сочетании с 16 Гб оперативной памяти LPDDR5x обеспечивает высокую скорость работы и многозадачность. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 512 Гб, что обеспечивает молниеносный доступ к данным и программам. Ноутбук работает под управлением операционной системы Windows 11 Pro, предлагая передовые функции для работы и личного использования. Поддержка Bluetooth версии 5.4 обеспечивает надежное и быстрое подключение к периферийным устройствам. Экран с частотой обновления 60 Гц обеспечивает плавное отображение движущихся изображений, делая ноутбук отличным выбором как для работы, так и для развлечений. А элегантный серый цвет корпуса придаёт устройству современный и элегантный вид, подчеркивающий ваш хороший вкус. Dell — это символ качества и надежности, который воплощается в этом ноутбуке, идеально подходящем для современных профессионалов и энтузиастов.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Dell Latitude 7450 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (7450-7650) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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