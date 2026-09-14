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Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683)

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Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 1
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 2
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 3
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 4
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 5
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 6
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 7
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 8
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 9
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 10
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 11
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 12
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 13
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 14
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 15
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 16
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 17
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 18
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 19
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 20
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 21
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 22
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 23
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 24
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 25
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 26
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 27
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 28
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 29
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 30
Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
IRU Strato 16ALMR
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 1
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 2
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 3
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 4
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 5
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 6
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 7
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 8
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 9
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 10
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 11
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 12
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 13
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 14
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 15
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 16
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 17
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 18
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 19
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 20
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 21
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 22
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 23
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 24
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 25
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 26
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 27
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 28
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 29
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 30
  • Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734466
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato 16ALMR
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
12650H
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Энергоемкость батареи
62.37 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683)

Ноутбук iRU — это высококлассное устройство, созданное для современных пользователей, которым требуются мощность и портативность. С диагональю экрана 16 дюймов и разрешением 1920x1200, этот ноутбук обеспечит четкое и яркое изображение благодаря IPS-матрице. Металлический корпус придаёт ему элегантность и надёжность, а вес всего 1,76 кг делает его идеальным спутником для работы и отдыха вне дома. Оборудованный процессором от Intel с частотой 2,3 ГГц, ноутбук iRU предлагает впечатляющую производительность. 32 ГБ оперативной памяти типа DDR4 позволяют выполнять многозадачность с лёгкостью, а SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает высокую скорость доступа к данным и простор для хранения ваших файлов. Графический контроллер Intel UHD Graphics отвечает за качественную обработку графики, что делает устройство подходящим для различных задач, от работы с документами до просмотра мультимедийного контента. Встроенный кард-ридер добавляет удобство при работе с различными типами флеш-карт, а версия Bluetooth 5.2 обеспечивает быстрые и стабильные беспроводные подключения. Управляемый операционной системой Windows 11 Pro, этот ноутбук предлагает улучшенные возможности безопасности и функциональность для продуктивной работы. Ноутбук iRU — это сочетание передовых технологий и стильного дизайна, которое удовлетворит требования даже самых взыскательных пользователей.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato 16ALMR
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
12650H
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Энергоемкость батареи
62.37 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Россия
Описание
Ноутбук iRU — это высококлассное устройство, созданное для современных пользователей, которым требуются мощность и портативность. С диагональю экрана 16 дюймов и разрешением 1920x1200, этот ноутбук обеспечит четкое и яркое изображение благодаря IPS-матрице. Металлический корпус придаёт ему элегантность и надёжность, а вес всего 1,76 кг делает его идеальным спутником для работы и отдыха вне дома. Оборудованный процессором от Intel с частотой 2,3 ГГц, ноутбук iRU предлагает впечатляющую производительность. 32 ГБ оперативной памяти типа DDR4 позволяют выполнять многозадачность с лёгкостью, а SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает высокую скорость доступа к данным и простор для хранения ваших файлов. Графический контроллер Intel UHD Graphics отвечает за качественную обработку графики, что делает устройство подходящим для различных задач, от работы с документами до просмотра мультимедийного контента. Встроенный кард-ридер добавляет удобство при работе с различными типами флеш-карт, а версия Bluetooth 5.2 обеспечивает быстрые и стабильные беспроводные подключения. Управляемый операционной системой Windows 11 Pro, этот ноутбук предлагает улучшенные возможности безопасности и функциональность для продуктивной работы. Ноутбук iRU — это сочетание передовых технологий и стильного дизайна, которое удовлетворит требования даже самых взыскательных пользователей.
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Отзывы


Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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